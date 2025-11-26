Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Виссел Кобе»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 5-го тура.
В 5-м туре азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Духайлю» (2:4), «Аль-Ахли» Джидда уступил «Аль-Шардже» (0:1).
Во вторник «Аль-Хилаль» разгромил «Аль-Шорту» (4:0).
В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Виссел Кобе» (0:2), «Ульсан ХД» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед» (0:0).
Лига чемпионов Азии
5-й тур
Ульсан ХД
Мун Чжон Ин, Пак Мин Со, Ли Чжэ Ик, Со Мйон Гуань, Чхой Сок Хюн, Трояк, Пэк Ин Ву, Ли Хи Гюн, Ли Чжин Хен, Лакава, Маркао
Запасные: Чжон Сын Хен, Людвигсон, Ким Мин Хек, Ли Чхон Ен, Рю Сон Мин, Чжон У Ен, Боянич, Хо Йоль, Cho, Ко Сын Бом, Ом Вон Сан, Кан Сан У
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Гуд, Фернандес, Ко Мен Сок, Жуль, Стойкович, Жуль, Дугалл, Чаушич, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Уэлш, Хайпракон, Муэанта, Хемвибун, Бунматхан, Сукчиттхаммакул, Майками, Будпром
Шанхай Шэньхуа
Бао Ясюн, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, Гао Тяньи, У Си, Жоау Карлуш, Сауло Минейро, Асуэ, Андре Луис
Запасные: Ван Шилун, Сюй Хаоян, Лю Чэнюй, Чжоу Чжэнкай, Ян Цзэсян, Ай Ди, Амаду, Ван Хайцзянь, Се Пэнфэй, Юй Ханьчао, Ян Хаоюй, Цзинь Шунькай
Виссел Кобе:
Гонда, Нагато, Honda, Yamakawa, Iino, Yuya Kuwasaki, Юруки, Идегути, Сасаки, Иде, Осако
Запасные: Хиросе, Yamauchi, Komatsu, Niina Tominaga, Иванами, Огихара, Richard Monday Ubong, Каэтано, Миясиро, Taiga Kameda, Жан Патрик, Эрик Лима
Sardorbek Bakhromov Голбан
Норчаев Diyorbek Abdunazarov
Насаф
Неъматов, Насруллаев, Alibek Davronov, Эшмуродов, Мухаммадиев, Мухиддинов, Sardorbek Bakhromov, Шаля, Черан, Нуруллоев, Норчаев
Запасные: Гайбуллаев, Чолович, Голбан, Javohir Ubaydullayev, Asilbek Numonov, Сидиков, Воробей, Bakhodir Khalilov, Diyorbek Abdunazarov, Отубанджо
Трактор Сази:
Бейранванд, Эсмаилифар, Халилзаде, Седлар, Мохаррами, Хоссейнзаде, Халилович, Хамробеков, Хашемнеджад, Люшкья, Дрожджек
Запасные: Тораби, Amirali Khorrami Daghdaghan, Шири, Milad Kor, Masoud Zayer Kazemayni, Adib Zarei, Надери, Штркаль, Мохаммади, Фараджи, Saeid Karimazar, Юханссон
Гильерме Бала Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri
Холгейт Rayyan Ahmed Al Ali
Sergio Damián García Graña Breno Cascardo Lemos
Mateus Henrique Alves Silva Игор
Шабаб Аль-Ахли
Абдулла, Kauan Santos Silva, Ренан, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Юри Сезар, Гильерме Бала, Хамис, Sergio Damián García Graña, Картабия, Адиль
Запасные: Sebastián González Baquero, Breno Cascardo Lemos, Даббур, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, Thiago Sá Gomes Scarpino, Игор, Аль-Гассани, Альварес, Хамза, Кайки, Mersad Seifi, Mateus Dias Lima
Аль-Гарафа:
N'Diaye, Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla, Абдельфатах, Seydou Sano, Гуннарссон, Холгейт, Коман, Аль-Уи, Диас, Джало, Jamal Hamed Mayor
Запасные: Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Lecomte-Addani, Chalpan Abdullah Abdulnasir, Мунтари, Rayyan Ahmed Al Ali, Менто, Esmail Musaed Al Ahrak, Траоре
Аль-Духайль
Bautista Burke, Аль-Браке, Бамба, Кастеллетто, Сабали, Верратти, Бурижо, Эдмилсон Жуниор, Луис Альберто, Adil Boulbina, Пентек
Запасные: Jasim Babiker Eltoum Sarour, Hamza, Аль-Рави, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Ахмед, Будиаф, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Mohamed Abdelaziz Zakaria Hassan, Katol, Аймен, Мохаммад, Луис Сеара
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Данилу Перейра, Симич, Аль-Шенгити, Фабиньо, Канте, Бергвейн, Ауар, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Шехри, Аль-Нашри, Думбия, Аль-Гамди, Фернандеш, Аль-Шангити, Кадеш, Шарахили, Ahmed bin Yousef bin Ahmed Al Julaydan, Аль-Обод, Аль-Гамди, Аль-Гамди
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef Аль-Хавсави
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Джухани, Мийо, Салех, Аль-Рашиди, Марез, Аль-Бурайкан
Запасные: Гонсалвес, Менди, Маджраши, Кессиэ, Тоуни, Аль-Хавсави, Демирал, Атангана Эдоа, Аль-Муваллад, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Галено
Аль-Шарджа:
Аль-Хосани, Маркус Мелони, Чжо Ю Мин, Абдуррахман, Ибрагим, Masouz Al-Yassi, Луанзиньо, Рашид, Биро, Бен-Ларби, Манай
Запасные: Petrović, Поблете, Гуарирапа, Мухсин, Салех, Ганим, Коронадо, Katinić, Prijović, Фетай, Camara, Мохамед
Zane William Schreiber Peter Gerard Antoniou
Парра Celso José Bermejo Macias
Kavian Rahmani Beckham Nicolez Soares Baker
Liam Robert Oska Bonetig Besian Kutleshi
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Liam Robert Oska Bonetig, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Трюин, Zane William Schreiber, Kavian Rahmani, Куэн, Канамори, Max Caputo
Запасные: Окзенхэм, Jayden Peter Necovski, Besian Kutleshi, Beckham Nicolez Soares Baker, Lachlan Jason Charles, Супреан, Peter Gerard Antoniou, Ryan Ashley Kalms, Angus Jack Mackintosh, Нэббаут, Medin Memeti
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Инса, Начо Мендес, Фазаил, Оскар, Маседа, Бергсон
Запасные: Лоури, Кастильехо, Фаиз, Celso José Bermejo Macias, Alberto Martín Díaz, Hidalgo Gasparini, Саад, Пак Чжун Хен, Корбин-Онг, Christian Abad Amat, Щихан
Jun-Seok Song Do-Hyun Kim
Seung-Won Lee Ким Ган Гук
Канвон
Park, Jun-Seok Song, Тучи, Min-Ha Shin, Joon-Hyuck Kang, Ким Дэ Вон, Со Мин У, Seung-Won Lee, Mo, Ким Гон Хи, Sang-Hyeok Park
Запасные: Hyun-Tae Jo, Пак Хо Ен, Yun-Gu Kang, Ким Ган Гук, Ли Кван Ен, Gi-Hyuk Lee, Eun-Chong Hwang, Do-Hyun Kim, Юн Ил Лок, Dae-Woo Kim, Goo, Kim
Матида Зельвия:
Тани, Дрешевич, Okamura, Мотидзуки, На Сан Хо, Сенто, Kotaro Hayashi, Накаяма, Симода, Масуяма, О Се Хун
Запасные: Arai, Фудзио, Дьюк, Takaya Numata, Морита, Лави, Сирасаки, Je-Hoon Cha, Имаи, Седзи, Маэ, Сома
Шанхай Порт
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Ван Шэньчао, Юсуп, Чжан Линьпэн, Вэй Чжэнь, Синьсян, Матеус Витал, Жусса, Куай, Люй Вэньцзюнь
Запасные: Jingchao Meng, Фэн Цзинь, Фу Хуань, Сюй Синь, Ян Шиюань, Мелендо, Ablahan Haliq, Мин Тянь, Джоджо, Ду Цзя, Zhiliang Li, Чэнь Вэй
Сеул:
Кан Хен Му, Пак Су Иль, Абу-Араб, Чжон Тхэ Ук, Чхве Чжун, Лукас Родригес, Do-Yun Hwang, Ли Сын Мо, Чжон Сын Вон, Лингард, Дуганджич
Запасные: Kim, Gbato Seloh Samuel, Ли Хан До, Hyun-Seo Bae, Seong-Hoon Park, Рю Чжэ Мун, Чжо Ен Ук, Чхве Чхоль Вон, Ji-Hoon Min, Чхон Сон Хун, Андерсон, Мун Сон Мин
Педру Делгаду Rongxiang Liao
Чэнду Жунчэн
Цзянь Тао, Гурфинкель, Ху Хэтао, Ли Ян, Дун Яньфэн, Летсхерт, Ромуло, Ян Минъян, Чоу, Вэй Шихао, Фелипе
Запасные: Хань Пэнфэй, Юань Миньчэн, Янь Динхао, Педру Делгаду, Музеппер, Гань Чао, Rongxiang Liao, Тан Чуан, Лю Дяньцзо, Тан Синь, Wang, Moyu Li
Санфречче Хиросима:
Осако, Yamasaki, Араки, Сиотани, Sota Nakamura, Жермен, Arai, Tanaka, Арслан, Shuto Nakano, Киносита
Запасные: Aren Inoue, Маэда, Sota Koshimichi, Kato, Жермен, Tanaka, Суга, Cailen Hill, Тядзима
Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
Жадсом Mobin Amir Dehghan
Гильерме Agustín Nicolás Soria Silvera
Лукас Пимента Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
Аль-Вахда
Аль-Шамси, Рубен Канеду, Favour Inyeka Ogbu, Лукас Пимента, Зуир, Жадсом, Салмин, Тадич, Горбани, Диарра, Хрибин
Запасные: Ивкович, Бернарду Фолья, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Гуга, Кайо, Kruspzky, Аль-Хаммади, Абделазиз, Mobin Amir Dehghan, Louay Al Trayi, Arnau Pradas Algaba, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi
Аль-Садд:
Баршам, Пауло Отавио, Саисс, Сухаиль, Сальман, Гильерме, Камара, Афиф, Клаудиньо, Джовани, Фирмино
Запасные: Аль-Шеб, Абдулла, Ро-Ро, Agustín Nicolás Soria Silvera, Мухика, Хухи, Атталь, Тарек, Прим, Али, Ассадалла, Абдулвахаб
Кулибали Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj
Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj
Аль-Хилаль
Патуйе, Тео, Акчичек, Кулибали, Жоау Канселу, Аль-Малки, Сезар, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Кахтани, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Буну, Аль-Досари, Аль-Ями, Харун, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Нуньес, Радиф, Аль-Булайхи, Рубен Невеш
Аль-Шорта:
Hasan Ahmed Assi Hussein, Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj, Садун, Mehdi Ashabi, Амен, Younnes, Али, Dominique Mendy, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Farhan, Атеба
Запасные: Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Дауд, Abd Al Kathem, Saleh, Abdulkhaleq Mohammad Abdullah, Matrook, Jabar
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
