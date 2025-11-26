9

Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Виссел Кобе»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 5-го тура.

В 5-м туре азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Духайлю» (2:4), «Аль-Ахли» Джидда уступил «Аль-Шардже» (0:1).

Во вторник «Аль-Хилаль» разгромил «Аль-Шорту» (4:0).

В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Виссел Кобе» (0:2), «Ульсан ХД» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед» (0:0).

Лига чемпионов Азии

5-й тур

Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
26 ноября 10:00, Мунсу
Ульсан ХД
Завершен
0 - 0
Бурирам Юнайтед
Матч окончен
90’
+4’
Жуль
Пэк Ин Ву
90’
87’
Бунматхан
Маркао   Хо Йоль
85’
Ли Чжин Хен   Ли Чхон Ен
85’
Ли Хи Гюн   Ом Вон Сан
85’
82’
Фернандес   Бунматхан
Лакава   Ко Сын Бом
80’
Трояк
75’
73’
Биссоли   Муэанта
2тайм
Перерыв
Ульсан ХД
Мун Чжон Ин, Пак Мин Со, Ли Чжэ Ик, Со Мйон Гуань, Чхой Сок Хюн, Трояк, Пэк Ин Ву, Ли Хи Гюн, Ли Чжин Хен, Лакава, Маркао
Запасные: Чжон Сын Хен, Людвигсон, Ким Мин Хек, Ли Чхон Ен, Рю Сон Мин, Чжон У Ен, Боянич, Хо Йоль, Cho, Ко Сын Бом, Ом Вон Сан, Кан Сан У
1тайм
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Гуд, Фернандес, Ко Мен Сок, Жуль, Стойкович, Жуль, Дугалл, Чаушич, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Уэлш, Хайпракон, Муэанта, Хемвибун, Бунматхан, Сукчиттхаммакул, Майками, Будпром
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
26 ноября 12:15, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Завершен
0 - 2
Виссел Кобе
Матч окончен
90’
+5’
Осако   Komatsu
Сауло Минейро   Юй Ханьчао
85’
83’
Иде   Эрик Лима
83’
Iino   Огихара
Андре Луис
82’
Сауло Минейро
77’
Гао Тяньи   Ян Хаоюй
68’
Жоау Карлуш
63’
Чхан Шиничхи
56’
54’
Юруки   Миясиро
47’
Yamakawa
Асуэ   Амаду
46’
2тайм
Перерыв
39’
  Yamakawa
31’
  Идегути
10’
Yuya Kuwasaki
3’
Honda
Шанхай Шэньхуа
Бао Ясюн, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, Гао Тяньи, У Си, Жоау Карлуш, Сауло Минейро, Асуэ, Андре Луис
Запасные: Ван Шилун, Сюй Хаоян, Лю Чэнюй, Чжоу Чжэнкай, Ян Цзэсян, Ай Ди, Амаду, Ван Хайцзянь, Се Пэнфэй, Юй Ханьчао, Ян Хаоюй, Цзинь Шунькай
1тайм
Виссел Кобе:
Гонда, Нагато, Honda, Yamakawa, Iino, Yuya Kuwasaki, Юруки, Идегути, Сасаки, Иде, Осако
Запасные: Хиросе, Yamauchi, Komatsu, Niina Tominaga, Иванами, Огихара, Richard Monday Ubong, Каэтано, Миясиро, Taiga Kameda, Жан Патрик, Эрик Лима
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
24 ноября 13:45, Markaziy Stadion
Насаф
Завершен
0 - 1
Трактор Сази
Матч окончен
90’
+3’
Хашемнеджад   Штркаль
Шаля   Отубанджо
86’
Sardorbek Bakhromov   Голбан
86’
84’
Халилович   Тораби
Alibek Davronov
73’
Мухиддинов   Сидиков
73’
68’
Люшкья   Шири
Нуруллоев   Чолович
59’
Норчаев   Diyorbek Abdunazarov
59’
2тайм
Перерыв
17’
  Люшкья
Насаф
Неъматов, Насруллаев, Alibek Davronov, Эшмуродов, Мухаммадиев, Мухиддинов, Sardorbek Bakhromov, Шаля, Черан, Нуруллоев, Норчаев
Запасные: Гайбуллаев, Чолович, Голбан, Javohir Ubaydullayev, Asilbek Numonov, Сидиков, Воробей, Bakhodir Khalilov, Diyorbek Abdunazarov, Отубанджо
1тайм
Трактор Сази:
Бейранванд, Эсмаилифар, Халилзаде, Седлар, Мохаррами, Хоссейнзаде, Халилович, Хамробеков, Хашемнеджад, Люшкья, Дрожджек
Запасные: Тораби, Amirali Khorrami Daghdaghan, Шири, Milad Kor, Masoud Zayer Kazemayni, Adib Zarei, Надери, Штркаль, Мохаммади, Фараджи, Saeid Karimazar, Юханссон
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
24 ноября 16:00, Аль-Рашид
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
2 - 0
Аль-Гарафа
Матч окончен
Картабия   Аль-Гассани
90’
Гильерме Бала   Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri
83’
Адиль   Mateus Dias Lima
83’
79’
Гуннарссон   Траоре
79’
Холгейт   Rayyan Ahmed Al Ali
57’
Абдельфатах   Мунтари
Sergio Damián García Graña   Breno Cascardo Lemos
46’
2тайм
Перерыв
45’
Jamal Hamed Mayor
Хамис
36’
Mateus Henrique Alves Silva   Игор
36’
30’
Джало
  Гильерме Бала
28’
  Kauan Santos Silva
9’
Шабаб Аль-Ахли
Абдулла, Kauan Santos Silva, Ренан, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Юри Сезар, Гильерме Бала, Хамис, Sergio Damián García Graña, Картабия, Адиль
Запасные: Sebastián González Baquero, Breno Cascardo Lemos, Даббур, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, Thiago Sá Gomes Scarpino, Игор, Аль-Гассани, Альварес, Хамза, Кайки, Mersad Seifi, Mateus Dias Lima
1тайм
Аль-Гарафа:
N'Diaye, Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla, Абдельфатах, Seydou Sano, Гуннарссон, Холгейт, Коман, Аль-Уи, Диас, Джало, Jamal Hamed Mayor
Запасные: Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Lecomte-Addani, Chalpan Abdullah Abdulnasir, Мунтари, Rayyan Ahmed Al Ali, Менто, Esmail Musaed Al Ahrak, Траоре
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
24 ноября 16:00, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium
Аль-Духайль
Завершен
4 - 2
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
Луис Альберто
90’
Аль-Браке
87’
83’
  Бензема
Верратти   Будиаф
81’
78’
Митай   Кадеш
Adil Boulbina   Мохаммад
78’
76’
  Бензема
  Пентек
74’
70’
Бергвейн   Аль-Шехри
Бурижо
64’
Эдмилсон Жуниор   Ахмед
60’
60’
Ауар   Аль-Гамди
60’
Аль-Шенгити   Фернандеш
60’
Фабиньо   Думбия
  Adil Boulbina
53’
2тайм
Перерыв
  Adil Boulbina
33’
20’
Диаби
Верратти
9’
  Adil Boulbina
5’
Аль-Духайль
Bautista Burke, Аль-Браке, Бамба, Кастеллетто, Сабали, Верратти, Бурижо, Эдмилсон Жуниор, Луис Альберто, Adil Boulbina, Пентек
Запасные: Jasim Babiker Eltoum Sarour, Hamza, Аль-Рави, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Ахмед, Будиаф, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Mohamed Abdelaziz Zakaria Hassan, Katol, Аймен, Мохаммад, Луис Сеара
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Данилу Перейра, Симич, Аль-Шенгити, Фабиньо, Канте, Бергвейн, Ауар, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Шехри, Аль-Нашри, Думбия, Аль-Гамди, Фернандеш, Аль-Шангити, Кадеш, Шарахили, Ahmed bin Yousef bin Ahmed Al Julaydan, Аль-Обод, Аль-Гамди, Аль-Гамди
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
24 ноября 18:15, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Завершен
0 - 1
Аль-Шарджа
Матч окончен
90’
+4’
Ибрагим   Prijović
Менди
90’
+2’
Гонсалвес
85’
Салех   Кессиэ
83’
81’
  Camara
Аль-Рашиди   Тоуни
76’
70’
Манай   Camara
69’
Чжо Ю Мин   Katinić
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef   Аль-Хавсави
64’
Марез   Гонсалвес
64’
Мийо   Галено
64’
58’
Рашид   Фетай
58’
Бен-Ларби   Коронадо
54’
Рашид
53’
Абдуррахман
Мийо
52’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Луанзиньо
9’
Чжо Ю Мин
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Джухани, Мийо, Салех, Аль-Рашиди, Марез, Аль-Бурайкан
Запасные: Гонсалвес, Менди, Маджраши, Кессиэ, Тоуни, Аль-Хавсави, Демирал, Атангана Эдоа, Аль-Муваллад, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Галено
1тайм
Аль-Шарджа:
Аль-Хосани, Маркус Мелони, Чжо Ю Мин, Абдуррахман, Ибрагим, Masouz Al-Yassi, Луанзиньо, Рашид, Биро, Бен-Ларби, Манай
Запасные: Petrović, Поблете, Гуарирапа, Мухсин, Салех, Ганим, Коронадо, Katinić, Prijović, Фетай, Camara, Мохамед
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 07:45, AAMI Park
Мельбурн Сити
Завершен
2 - 0
Дарул Такзим
Матч окончен
90’
+5’
Alberto Martín Díaz
Феррейра
90’
+5’
90’
+2’
Бергсон
Бич
90’
+2’
  Medin Memeti
90’
+2’
Zane William Schreiber   Peter Gerard Antoniou
89’
88’
Парра   Celso José Bermejo Macias
76’
Сильва   Кастильехо
Max Caputo   Нэббаут
69’
Kavian Rahmani   Beckham Nicolez Soares Baker
69’
Liam Robert Oska Bonetig   Besian Kutleshi
63’
Канамори   Medin Memeti
63’
60’
Инса   Alberto Martín Díaz
Zane William Schreiber
60’
2тайм
Перерыв
Бехич
25’
Liam Robert Oska Bonetig
11’
8’
Оскар
  Max Caputo
3’
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Liam Robert Oska Bonetig, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Трюин, Zane William Schreiber, Kavian Rahmani, Куэн, Канамори, Max Caputo
Запасные: Окзенхэм, Jayden Peter Necovski, Besian Kutleshi, Beckham Nicolez Soares Baker, Lachlan Jason Charles, Супреан, Peter Gerard Antoniou, Ryan Ashley Kalms, Angus Jack Mackintosh, Нэббаут, Medin Memeti
1тайм
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Инса, Начо Мендес, Фазаил, Оскар, Маседа, Бергсон
Запасные: Лоури, Кастильехо, Фаиз, Celso José Bermejo Macias, Alberto Martín Díaz, Hidalgo Gasparini, Саад, Пак Чжун Хен, Корбин-Онг, Christian Abad Amat, Щихан
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 10:00, Chuncheon Songam Stadium
Канвон
Завершен
1 - 3
Матида Зельвия
Матч окончен
90’
Симода   Лави
Ким Дэ Вон   Hyun-Tae Jo
80’
76’
Накаяма
Jun-Seok Song   Do-Hyun Kim
74’
72’
Сенто   Дьюк
71’
Масуяма   Седзи
63’
О Се Хун   Фудзио
  Пак Хо Ен
55’
Тучи   Пак Хо Ен
46’
Min-Ha Shin   Gi-Hyuk Lee
46’
Seung-Won Lee   Ким Ган Гук
46’
46’
На Сан Хо   Сома
2тайм
Перерыв
39’
  О Се Хун
28’
  Симода
Seung-Won Lee
27’
24’
  Сенто
Канвон
Park, Jun-Seok Song, Тучи, Min-Ha Shin, Joon-Hyuck Kang, Ким Дэ Вон, Со Мин У, Seung-Won Lee, Mo, Ким Гон Хи, Sang-Hyeok Park
Запасные: Hyun-Tae Jo, Пак Хо Ен, Yun-Gu Kang, Ким Ган Гук, Ли Кван Ен, Gi-Hyuk Lee, Eun-Chong Hwang, Do-Hyun Kim, Юн Ил Лок, Dae-Woo Kim, Goo, Kim
1тайм
Матида Зельвия:
Тани, Дрешевич, Okamura, Мотидзуки, На Сан Хо, Сенто, Kotaro Hayashi, Накаяма, Симода, Масуяма, О Се Хун
Запасные: Arai, Фудзио, Дьюк, Takaya Numata, Морита, Лави, Сирасаки, Je-Hoon Cha, Имаи, Седзи, Маэ, Сома
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 10:00, SAIC Motor Pudong Arena
Шанхай Порт
Завершен
1 - 3
Сеул
Матч окончен
86’
Лингард
Чжан Линьпэн
86’
Ван Шэньчао   Джоджо
84’
Ли Шуай   Фу Хуань
84’
81’
Ли Сын Мо   Рю Чжэ Мун
Люй Вэньцзюнь   Фэн Цзинь
78’
77’
  Лингард
67’
Лукас Родригес   Чжо Ен Ук
67’
Дуганджич   Мун Сон Мин
67’
Чжон Сын Вон   Андерсон
Синьсян   Сюй Синь
65’
Куай   Мелендо
65’
61’
  Лукас Родригес
  Матеус Витал
57’
56’
Ли Сын Мо
48’
  Лингард
2тайм
Перерыв
Люй Вэньцзюнь
30’
Шанхай Порт
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Ван Шэньчао, Юсуп, Чжан Линьпэн, Вэй Чжэнь, Синьсян, Матеус Витал, Жусса, Куай, Люй Вэньцзюнь
Запасные: Jingchao Meng, Фэн Цзинь, Фу Хуань, Сюй Синь, Ян Шиюань, Мелендо, Ablahan Haliq, Мин Тянь, Джоджо, Ду Цзя, Zhiliang Li, Чэнь Вэй
1тайм
Сеул:
Кан Хен Му, Пак Су Иль, Абу-Араб, Чжон Тхэ Ук, Чхве Чжун, Лукас Родригес, Do-Yun Hwang, Ли Сын Мо, Чжон Сын Вон, Лингард, Дуганджич
Запасные: Kim, Gbato Seloh Samuel, Ли Хан До, Hyun-Seo Bae, Seong-Hoon Park, Рю Чжэ Мун, Чжо Ен Ук, Чхве Чхоль Вон, Ji-Hoon Min, Чхон Сон Хун, Андерсон, Мун Сон Мин
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 12:15, Chengdu Phoenix Mountain Sports Park
Чэнду Жунчэн
Завершен
1 - 1
Санфречче Хиросима
Матч окончен
Янь Динхао
90’
+5’
Ян Минъян   Янь Динхао
90’
+3’
Вэй Шихао   Moyu Li
90’
+2’
Педру Делгаду   Rongxiang Liao
90’
+2’
86’
Арслан   Маэда
Дун Яньфэн   Юань Миньчэн
70’
63’
  Kato
60’
Киносита   Kato
60’
Arai   Суга
Ромуло   Педру Делгаду
58’
  Фелипе
54’
2тайм
Перерыв
Летсхерт
11’
Чэнду Жунчэн
Цзянь Тао, Гурфинкель, Ху Хэтао, Ли Ян, Дун Яньфэн, Летсхерт, Ромуло, Ян Минъян, Чоу, Вэй Шихао, Фелипе
Запасные: Хань Пэнфэй, Юань Миньчэн, Янь Динхао, Педру Делгаду, Музеппер, Гань Чао, Rongxiang Liao, Тан Чуан, Лю Дяньцзо, Тан Синь, Wang, Moyu Li
1тайм
Санфречче Хиросима:
Осако, Yamasaki, Араки, Сиотани, Sota Nakamura, Жермен, Arai, Tanaka, Арслан, Shuto Nakano, Киносита
Запасные: Aren Inoue, Маэда, Sota Koshimichi, Kato, Жермен, Tanaka, Суга, Cailen Hill, Тядзима
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 16:00, Al Nahyan Stadium
Аль-Вахда
Завершен
3 - 1
Аль-Садд
Матч окончен
Салмин   Ивкович
90’
+2’
Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
90’
90’
Клаудиньо
88’
Сальман   Ассадалла
  Кайо
87’
Жадсом   Mobin Amir Dehghan
84’
Диарра   Кайо
84’
  Тадич
66’
65’
Джовани   Атталь
65’
Камара   Прим
  Тадич
55’
Горбани   Kruspzky
46’
46’
Гильерме   Agustín Nicolás Soria Silvera
Лукас Пимента   Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Клаудиньо
33’
Фирмино   Мухика
Лукас Пимента
32’
29’
Камара
Аль-Вахда
Аль-Шамси, Рубен Канеду, Favour Inyeka Ogbu, Лукас Пимента, Зуир, Жадсом, Салмин, Тадич, Горбани, Диарра, Хрибин
Запасные: Ивкович, Бернарду Фолья, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Гуга, Кайо, Kruspzky, Аль-Хаммади, Абделазиз, Mobin Amir Dehghan, Louay Al Trayi, Arnau Pradas Algaba, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi
1тайм
Аль-Садд:
Баршам, Пауло Отавио, Саисс, Сухаиль, Сальман, Гильерме, Камара, Афиф, Клаудиньо, Джовани, Фирмино
Запасные: Аль-Шеб, Абдулла, Ро-Ро, Agustín Nicolás Soria Silvera, Мухика, Хухи, Атталь, Тарек, Прим, Али, Ассадалла, Абдулвахаб
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 5 тур
25 ноября 18:15, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
4 - 0
Аль-Шорта
Матч окончен
  Жоау Канселу
90’
+3’
87’
Younnes   Дауд
Кулибали   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
79’
Тео   Аль-Кахтани
79’
  Маркос Леонардо
72’
Малком   Аль-Досари
71’
Милинкович-Савич   Нуньес
71’
Сезар   Аль-Досари
70’
70’
Farhan   Jabar
70’
Садун   Matrook
  Милинкович-Савич
63’
61’
Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj
53’
Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj
Сезар
51’
2тайм
Перерыв
  Маркос Леонардо
45’
Аль-Хилаль
Патуйе, Тео, Акчичек, Кулибали, Жоау Канселу, Аль-Малки, Сезар, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Кахтани, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Буну, Аль-Досари, Аль-Ями, Харун, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Нуньес, Радиф, Аль-Булайхи, Рубен Невеш
1тайм
Аль-Шорта:
Hasan Ahmed Assi Hussein, Ahmed Yahia Mahmoud Al Hajjaj, Садун, Mehdi Ashabi, Амен, Younnes, Али, Dominique Mendy, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Farhan, Атеба
Запасные: Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Дауд, Abd Al Kathem, Saleh, Abdulkhaleq Mohammad Abdullah, Matrook, Jabar
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

