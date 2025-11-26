Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»

Марк Кукурелья сравнил Эстевао с Ламином Ямалем.

Защитник «Челси » Марк Кукурелья оценил игру Эстевао в матче с «Барселоной» (3:0), в котором 18-летний бразилец отметился голом. Кукурелья также высказался о сравнении Эстевао и Ламина Ямаля .

«Да, я думаю, что Эстевао – это особенный талант. Он молодой парень, всегда счастливый, всегда улыбается. Сегодня было видно, что он очень наслаждается игрой. Он всегда пытается идти один в один, и в итоге забил с правой.

Основное отличие в том, что Эстевао, возможно, только сейчас приехал в Европу и, может быть, на пару лет отстает от Ламина [Ямаля]. Но сегодня он показал, что у него сильный характер и большое качество», – сказал Кукурелья в интервью Amazon Prime.

На вопрос, приближается ли Эстевао к уровню Ямаля, Кукурелья ответил: «Да. Он особенный парень. В раздевалке у нас хорошие люди, так что, надеюсь, мы сможем ему помочь».