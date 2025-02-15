Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 6
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в личных гонках за всю карьеру.
Сегодня Бо выиграл спринт на чемпионате мира в Ленцерхайде. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.
Всего на счету Йоханнеса 137 личных подиумов в карьере (89-25-23).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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