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Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 6

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в личных гонках за всю карьеру.

Сегодня Бо выиграл спринт на чемпионате мира в Ленцерхайде. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса  137 личных подиумов в карьере (89-25-23).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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