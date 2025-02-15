Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 6

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 89-ю победу в личных гонках за всю карьеру.

Сегодня Бо выиграл спринт на чемпионате мира в Ленцерхайде. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену , который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 137 личных подиумов в карьере (89-25-23).