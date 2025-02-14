Кубок сильнейших. Спринт. Серохвостов стартует 6-м, Бажин – 11-м, Лазовский – 13-м, Поварницын – 18-м, Логинов – 19-м, Латыпов – 22-м, Смольский – 24-м, Бабиков – 30-м
15 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах мужчины выступят в спринтерской гонке.
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Спринт
Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
9. Виктор Плицев
11. Кирилл Бажин
13. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
20. Петр Пащенко
22. Эдуард Латыпов
23. Никита Поршнев
24. Антон Смольский (Беларусь)
25. Денис Иродов
28. Рустам Каюмов
30. Антон Бабиков
37. Василий Томшин
38. Иван Тулатин (Беларусь)
43. Иван Колотов
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем