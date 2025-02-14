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  • Кубок сильнейших. Спринт. Серохвостов стартует 6-м, Бажин – 11-м, Лазовский – 13-м, Поварницын – 18-м, Логинов – 19-м, Латыпов – 22-м, Смольский – 24-м, Бабиков – 30-м
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Кубок сильнейших. Спринт. Серохвостов стартует 6-м, Бажин – 11-м, Лазовский – 13-м, Поварницын – 18-м, Логинов – 19-м, Латыпов – 22-м, Смольский – 24-м, Бабиков – 30-м

15 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах мужчины выступят в спринтерской гонке.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь 

Мужчины

Спринт 

Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

6. Даниил Серохвостов 

8. Алексей Вагин 

9. Виктор Плицев 

11. Кирилл Бажин 

13. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

14. Евгений Емерхонов 

18. Александр Поварницын 

19. Александр Логинов 

20. Петр Пащенко 

22. Эдуард Латыпов 

23. Никита Поршнев 

24. Антон Смольский (Беларусь) 

25. Денис Иродов 

28. Рустам Каюмов 

29. Ильназ Мухамедзянов 

30. Антон Бабиков 

31.Андрей Вьюхин 

37. Василий Томшин 

38. Иван Тулатин (Беларусь) 

43. Иван Колотов

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Лазовский
Алексей Вагин
Кирилл Бажин
logoАлександр Логинов
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Поварницын
Евгений Емерхонов
logoПетр Пащенко
logoНикита Поршнев
Антон Смольский
Денис Иродов
Ильназ Мухамедзянов
Рустам Каюмов
logoАнтон Бабиков
logoВасилий Томшин
Андрей Вьюхин
сборная Беларуси
Кубок сильнейших спортсменов
Иван Колотов
logoсборная России
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