Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026: «Теоретически возможно все»
Александр Дюков допустил, что сборная России получит приглашение на ЧМ-2026.
«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно все», — сказал президент РФС.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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