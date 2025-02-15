Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026: «Теоретически возможно все»

Александр Дюков допустил, что сборная России получит приглашение на ЧМ-2026.

«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно все», — сказал президент РФС.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.