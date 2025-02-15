ТВ «Реала»: «В День святого Негрейры Мунуэра отдает дань уважения своему покровителю. «Осасуна» уже могла остаться вдевятером и получить три пенальти в свои ворота»

ТВ «Реала» раскритиковало арбитра Хосе Мунуэру Монтеро после удаления Беллингема.

«Сколько было толчков и захватов с целью остановить игроков «Реала» – и судья не свистел. Еще и удар локтем, за который «Осасуну» простили.

В День святого Негрейры Мунуэра отдает дань уважения своему покровителю. Дань уважения Негрейре на вторую годовщину [со дня раскрытия скандальной информации о взаимосвязи «Барселоны» и бывшего вице-президента судейского комитета] – это грандиозно.

«Осасуна » могла уже остаться вдевятером и с двумя или тремя пенальти в ее ворота. Это Ла Лига Медины Канталехо, Тебаса , Лусана... И сегодня все становится явным», – прозвучало в эфире клубного канала.

Беллингем удален после разговора с судьей Монтеро в 1-м тайме игры «Реала» с «Осасуной»