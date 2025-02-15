Йоханнес Бо побил рекорд Бьорндалена, завоевав 21-е золото на чемпионатах мира
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал 21-кратным чемпионом мира.
Сегодня Бо выиграл спринт на ЧМ в Ленцерхайде. Он побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена, на счету которого 20 золотых медалей (включая командные дисциплины).
По общему количеству побед в личных гонках за всю карьеру, в том числе на Кубке мира, Бьорндален по-прежнему опережает Йоханнеса (95 против 89).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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