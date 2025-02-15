Йоханнес Бо побил рекорд Бьорндалена, завоевав 21-е золото на чемпионатах мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал 21-кратным чемпионом мира.

Сегодня Бо выиграл спринт на ЧМ в Ленцерхайде. Он побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена , на счету которого 20 золотых медалей (включая командные дисциплины).

По общему количеству побед в личных гонках за всю карьеру, в том числе на Кубке мира, Бьорндален по-прежнему опережает Йоханнеса (95 против 89).