Сафонов сыграл на ноль в 5 из 10 матчей за «ПСЖ». У вратаря 4 сэйва в игре с «Тулузой»
Матвей Сафонов провел пятый сухой матч за «ПСЖ».
Российский вратарь принял участие в игре против «Тулузы» в 22-м туре Лиги 1 (1:0). Он отразил 4 удара и отдал 23 паса, 21 из которых были точными.
Это была десятая игра Сафонова за парижскую команду, в пяти из них голкипер не пропустил ни одного гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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