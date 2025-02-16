Сафонов сыграл на ноль в 5 из 10 матчей за «ПСЖ». У вратаря 4 сэйва в игре с «Тулузой»

Матвей Сафонов провел пятый сухой матч за «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в игре против «Тулузы» в 22-м туре Лиги 1 (1:0). Он отразил 4 удара и отдал 23 паса, 21 из которых были точными.

Это была десятая игра Сафонова за парижскую команду, в пяти из них голкипер не пропустил ни одного гола.