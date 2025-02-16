12

Сафонов сыграл на ноль в 5 из 10 матчей за «ПСЖ». У вратаря 4 сэйва в игре с «Тулузой»

Матвей Сафонов провел пятый сухой матч за «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в игре против «Тулузы» в 22-м туре Лиги 1 (1:0). Он отразил 4 удара и отдал 23 паса, 21 из которых были точными.

Это была десятая игра Сафонова за парижскую команду, в пяти из них голкипер не пропустил ни одного гола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoТулуза
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У «ПСЖ» 11 побед и ничья в 2025 году. В топ-лигах только команда Энрике остается без поражений
343 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова одолел «Тулузу», «Монако» без Головина забил 7 голов «Нанту», «Марсель» разгромил «Сент-Этьен»
3055 минут назад
Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в «Реале» если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»
1256 минут назад
«ПСЖ» победил «Тулузу» благодаря голу Руиса – 1:0. Сафонов вышел в старте и не пропустил
957 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» поделил очки с «Сельтой», «Вильярреал» – с «Валенсией»
490сегодня, 21:55
«МЮ» предупредил сотрудников о вреде утечек о сокращениях. Работникам сообщили, что изменения нужны для того, чтобы «клуб снова начал побеждать»
9сегодня, 21:49
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Верону», «Наполи» сыграл вничью с «Лацио», «Аталанта» и «Кальяри» голов не забили, «Юве» сыграет с «Интером» в воскресенье
39сегодня, 21:45
Гол новичка Хименеса принес «Милану» победу над «Вероной» – 1:0
8сегодня, 21:41
«Ман Сити» предлагал перенести старт следующего сезона АПЛ, чтобы у игроков было больше времени на отдых после КЧМ. Остальные клубы не поддержали идею
6сегодня, 21:29
ТВ «Реала»: «ВАР работает только в одном направлении. Лишь чудо поможет нам бороться за титул в Ла Лиге»
42сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о «ПСЖ» после 1:0 с «Тулузой»: «Сезон без поражений не является для меня целью. Мы думаем только о том, чтобы выиграть чемпионат»
9 минут назад
Консейсау не стал общаться с прессой после матча с «Вероной» из-за смерти экс-президента «Порту»: «Он был для Сержиу как отец»
22 минуты назад
Директор «Баварии» Эберль о 0:0 с «Байером»: «В нашей ДНК нет такого, чтобы играть на ничью. Впервые в этом сезоне нам не удалось сыграть в свой футбол. Но мы довольны результатом»
3сегодня, 21:53
Умтити думал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Защитник не играет больше года и перенес две операции, но уже начал проводить часть занятий в общей группе «Лилля»
2сегодня, 21:38
У Хименеса 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Милан». Форвард забил «Вероне»
6сегодня, 21:36
Гвардиола надеется, что Холанд сыграет с «Реалом»: «Когда он упал, испугались все. Но все не так уж скверно, возможно. Доктор ничего плохого не сказал»
4сегодня, 21:19
Президент «Атлетико» о дерби с «Реалом» в финале Кубка Испании: «Это было бы здорово, но сначала мы должны пройти «Барсу». Это фантастическая команда»
5сегодня, 21:15
Алонсо о 0:0: «Обычно «Бавария» быстро ломает своих соперников, но сегодня этого не было. «Байер» сыграл почти идеально»
11сегодня, 20:51
Умер экс-президент «Порту» Пинту да Кошта. Он занимал пост 42 года, при нем клуб выиграл 69 трофеев
3сегодня, 20:41
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Ставлю команде 10 баллов из 10, мы 90 минут играли в меньшинстве. Игроки стали гладиаторами»
7сегодня, 20:29
Рекомендуем