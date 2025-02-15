СКА проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
СКА уступил «Нефтехимику» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 3-е поражение команды тренера Романа Ротенберга в 5 последних играх.
СКА занимает 6-е место в таблице Запада, набрав 69 очков после 56 игр.
В следующем матче, 17 февраля, клуб сыграет против «Северстали».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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