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Марсель (ATP). 1/2 финала. Медведев поборется с Медьедовичем, Эмбер – с Бергсом

Даниил Медведев сыграет с Хамадом Медьедовичем в полуфинале в Марселе.

Сетка турнира здесь.

Open 13 Provence

Марсель, Франция

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 767 545 евро

Крытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoOpen 13
logoЗизу Бергс
logoХамад Медьедович
результаты
logoATP
logoДаниил Медведев
logoЮго Эмбер
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