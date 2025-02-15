Марсель (ATP). 1/2 финала. Медведев поборется с Медьедовичем, Эмбер – с Бергсом

Даниил Медведев сыграет с Хамадом Медьедовичем в полуфинале в Марселе.

Сетка турнира здесь . Open 13 Provence Марсель, Франция 10 – 16 февраля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 767 545 евро Крытые корты, хард 1/2 финала