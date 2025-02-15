Турнир четырех наций. Швеция сыграет с Финляндией, Канада против США

Сегодня пройдут очередные матчи Турнира четырех наций.

Соревнование сборных, состоящих из игроков НХЛ, проходит в Монреале и Бостоне.

Турнир четырех наций

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Турнира четырех наций

Статистика Турнира четырех наций