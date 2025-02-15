Беллингем удален после разговора с судьей Монтеро в 1-м тайме игры «Реала» с «Осасуной»

Джуд Беллингем удален в 1-м тайме игры с «Осасуной».

На 39-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги хозяева «Эль-Садара» разыграли штрафной, после которого мяч ушел за линию ворот гостей.

Полузащитник «Реала » начал что-то кричать в спину футболисту «Осасуны» и махнул рукой, после чего, пробегая мимо судьи Хосе Мунуэры Монтеро , стал тому что-то говорить и активно жестикулировать.

Главный арбитр выслушал хавбека мадридцев и показал красную карточку.