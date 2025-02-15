Беллингем удален после разговора с судьей Монтеро в 1-м тайме игры «Реала» с «Осасуной»
Джуд Беллингем удален в 1-м тайме игры с «Осасуной».
На 39-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги хозяева «Эль-Садара» разыграли штрафной, после которого мяч ушел за линию ворот гостей.
Полузащитник «Реала» начал что-то кричать в спину футболисту «Осасуны» и махнул рукой, после чего, пробегая мимо судьи Хосе Мунуэры Монтеро, стал тому что-то говорить и активно жестикулировать.
Главный арбитр выслушал хавбека мадридцев и показал красную карточку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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