У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»
Джан Пьеро Гасперини набрал юбилейное очко в Серии А.
Сегодня «Аталанта» под руководством 67-летнего специалиста сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).
Теперь у Гасперини 600 очков во главе бергамасков в чемпионате Италии. Рекорд Серии А принадлежит Массимилиано Аллегри, набравшему 663 балла за два этапа в «Ювентусе».
Джан Пьеро работает в «Аталанте» с 2016 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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