У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»

Джан Пьеро Гасперини набрал юбилейное очко в Серии А.

Сегодня «Аталанта » под руководством 67-летнего специалиста сыграла вничью с «Кальяри » (0:0).

Теперь у Гасперини 600 очков во главе бергамасков в чемпионате Италии. Рекорд Серии А принадлежит Массимилиано Аллегри , набравшему 663 балла за два этапа в «Ювентусе ».

Джан Пьеро работает в «Аталанте» с 2016 года.