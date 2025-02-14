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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 25-го тура.

В пятницу «Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном».

В субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Лестером», «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».

В воскресенье «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Тоттенхэму».

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoИпсвич
logoЛестер
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoВест Хэм
logoБорнмут
logoЛиверпуль
logoНоттингем Форест
logoСаутгемптон
logoТоттенхэм
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Сити
logoБрентфорд
logoФулхэм
logoВулверхэмптон
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