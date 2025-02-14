Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 25-го тура.
В пятницу «Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном».
В субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Лестером», «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».
В воскресенье «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Тоттенхэму».
Чемпионат Англии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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