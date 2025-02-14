Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 25-го тура.

В пятницу «Челси » сыграет в гостях с «Брайтоном ».

В субботу «Арсенал » встретится на выезде с «Лестером », «Манчестер Сити » примет «Ньюкасл».

В воскресенье «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Тоттенхэму».

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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