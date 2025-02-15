«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень
«Атлетико» остался в меньшинстве в начале матча с «Сельтой».
Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).
На 5-й минуте полузащитник мадридцев Пабло Барриос неаккуратно обработал мяч, после чего пошел в подкат и ударил Пабло Дурана шипами в голень. Сначала главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал 21-летнему футболисту желтую карточку, но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение и удалил игрока на 7-й минуте.
Отметим, что 21 января Барриос получил красную карточку в похожей ситуации в игре с «Байером» в Лиге чемпионов.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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