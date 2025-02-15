«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень

«Атлетико» остался в меньшинстве в начале матча с «Сельтой».

Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 5-й минуте полузащитник мадридцев Пабло Барриос неаккуратно обработал мяч, после чего пошел в подкат и ударил Пабло Дурана шипами в голень. Сначала главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал 21-летнему футболисту желтую карточку, но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение и удалил игрока на 7-й минуте.

Отметим, что 21 января Барриос получил красную карточку в похожей ситуации в игре с «Байером» в Лиге чемпионов.

Фото: кадр из трансляции