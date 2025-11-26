«У «Динамо» хорошие шансы пройти «Зенит». При Гусеве команда раскрепостилась и действует увереннее». Силкин о Кубке

Сергей Силкин: у «Динамо» хорошие шансы пройти «Зенит».

Сергей Силкин высказался в преддверии ответного матча «Динамо» с «Зенитом » в 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра в Санкт-Петербурге – 3:1).

«У «Динамо» хорошие шансы удержать преимущество в противостоянии с «Зенитом» и пройти дальше. По матчу с Махачкалой видно, что при Гусеве команда раскрепостилась и действует более уверенно.

А если вспомнить, как она самоотверженно играла весной, когда Ролан уже был и.о. главного тренера после увольнения Лички, можно сказать, что «Зениту» будет очень непросто отыграть два мяча. Особенно если он опять будет играть не самым основным составом», – сказал бывший тренер «Динамо ».