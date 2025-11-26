Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был так действовать. Это не та ситуация, но вышло так»
Флик обсудит с Араухо его удаление в игре с «Челси».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об удалении Рональда Араухо в первом тайме игры с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.
Уругваец получил две желтые карточки. Первую – за спор с судьей Славко Винчичем, вторую – за фол на Марке Кукурелье.
«Не знаю, что там было с первой желтой карточкой. Мне нужно поговорить с ним и посмотреть видео, а со второй – он не должен был действовать таким образом.
Но такое случается в футболе. Это был не тот момент и не та ситуация, но вышло так», – сказал Флик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
