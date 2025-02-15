Кафельников об исходе допингового дела Синнера: «WADA – это грязнейшая организация! С ними можно заключить любую сделку – даже если ты виновен 🤪🤦♂️🤪🤦♂️»
Евгений Кафельников отреагировал на трехмесячную дисквалификацию Янника Синнера.
Итальянец заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась с 9 февраля и закончится 4 мая.
«Я просто это не понимаю!! Если ты на 100% уверен в своей невиновности (а он и его юристы это раньше говорили), почему ты соглашаешься на трехмесячное отстранение? Для меня это просто нелогично 🤷♂️.
WADA – это грязнейшая организация! С ними можно заключить любую сделку – даже если ты виновен 🤪🤦♂️🤪🤦♂️», – твитнул Кафельников.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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