«Дортмунд» идет 11-м в таблице Бундеслиги. Команда проиграла оба матча при Коваче в чемпионате – «Штутгарту» и «Бохуму»
Нико Ковач проиграл оба матча в Бундеслиге во главе «Боруссии».
Дортмундская «Боруссия» уступила «Бохуму» (0:2) в игре 22-го тура чемпионата Германии.
При Нико Коваче команда также проиграла «Штутгарту» (1:2) в прошлом туре.
При этом 11 февраля дортмундцы выиграли у «Спортинга» (3:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На данный момент «Дортмунд» находится на 11-м месте в таблице Бундеслиги, имея в активе 29 очков в 22 матчах. В следующем туре команда встретится с «Унионом».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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