«Дортмунд» идет 11-м в таблице Бундеслиги. Команда проиграла оба матча при Коваче в чемпионате – «Штутгарту» и «Бохуму»

Нико Ковач проиграл оба матча в Бундеслиге во главе «Боруссии».

Дортмундская «Боруссия » уступила «Бохуму » (0:2) в игре 22-го тура чемпионата Германии.

При Нико Коваче команда также проиграла «Штутгарту» (1:2) в прошлом туре.

При этом 11 февраля дортмундцы выиграли у «Спортинга» (3:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данный момент «Дортмунд» находится на 11-м месте в таблице Бундеслиги, имея в активе 29 очков в 22 матчах. В следующем туре команда встретится с «Унионом».