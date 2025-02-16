Крис Пол и Виктор Вембаньяма были дисквалифицированы на конкурсе мастерства из-за своей тактики
Команда «Сперс» не довела выступление на конкурсе мастерства до конца.
Крис Пол и Виктор Вембаньяма сделали упор на время прохождения и не стали пытаться попасть по кольцу во время бросковой части.
Судьи приняли решение дисквалифицировать игроков «Сперс».
«Я придумал тактику. У нас было лучшее время. Цифры говорят сами за себя», – с улыбкой прокомментировал ситуацию Вембаньяма.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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