«Реал» сохранил отрыв от «Атлетико» в 1 очко – обе команды сыграли вничью. «Барселона» может выйти на 1-е место в понедельник

«Атлетико» не смог возглавить таблицу Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне разделила очки с «Сельтой» (1:1) в 24-м туре и не воспользовалась тем, что лидирующий «Реал » не сумел победить «Осасуну» (1:1). Между ними по-прежнему одно очко.

Теперь выйти на первую строчку имеет шансы «Барселона ». «Блауграна» отстает от «Реала» на 3 балла и в понедельник встретится с «Райо Вальекано».