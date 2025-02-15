«Реал» сохранил отрыв от «Атлетико» в 1 очко – обе команды сыграли вничью. «Барселона» может выйти на 1-е место в понедельник
«Атлетико» не смог возглавить таблицу Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне разделила очки с «Сельтой» (1:1) в 24-м туре и не воспользовалась тем, что лидирующий «Реал» не сумел победить «Осасуну» (1:1). Между ними по-прежнему одно очко.
Теперь выйти на первую строчку имеет шансы «Барселона». «Блауграна» отстает от «Реала» на 3 балла и в понедельник встретится с «Райо Вальекано».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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