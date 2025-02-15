  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» сохранил отрыв от «Атлетико» в 1 очко – обе команды сыграли вничью. «Барселона» может выйти на 1-е место в понедельник
66

«Реал» сохранил отрыв от «Атлетико» в 1 очко – обе команды сыграли вничью. «Барселона» может выйти на 1-е место в понедельник

«Атлетико» не смог возглавить таблицу Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне разделила очки с «Сельтой» (1:1) в 24-м туре и не воспользовалась тем, что лидирующий «Реал» не сумел победить «Осасуну» (1:1). Между ними по-прежнему одно очко.

Теперь выйти на первую строчку имеет шансы «Барселона». «Блауграна» отстает от «Реала» на 3 балла и в понедельник встретится с «Райо Вальекано».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» поделил очки с «Сельтой», «Вильярреал» против «Валенсии»
481сегодня, 20:00Live
«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Серлот ответил на гол Аспаса с пенальти, мадридцы играли в меньшинстве с 7-й минуты
18сегодня, 19:26
«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень
39сегодня, 17:58Фото
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала»: «ВАР работает только в одном направлении. Лишь чудо поможет нам бороться за титул в Ла Лиге»
1821 минуту назад
Анчелотти о судействе: «В последних матчах что-то происходит, «Реалу» остается биться и играть. Сегодня ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной «Осасуны»
4635 минут назад
Компани про 0:0 с «Байером» и 2 удара за матч: «Могу похвалить «Баварию» за характер и игру в обороне. В этом сезоне у нас больше 100 голов, мы не просто так впереди на 8 очков»
2045 минут назад
АПЛ – самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков (11,77 млрд евро). Ла Лига – 2-я, Серия А – 3-я, РПЛ – 14-я (Sportingpedia)
34сегодня, 20:10
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы», «Монако» без Головина забил 7 голов «Нанту», «Марсель» разгромил «Сент-Этьен»
21сегодня, 20:00Live
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» поделил очки с «Сельтой», «Вильярреал» против «Валенсии»
481сегодня, 20:00Live
Нойер про 0:0 с «Байером»: «Бавария» не заслужила победу. Хотя мы довольны результатом – было важно не проиграть. Соперник сильно давил»
15сегодня, 19:57
«Монако» без Головина разнес «Нант» – 7:1. Бирет сделал хет-трик, Иленикена – дубль, у Минамино – 1+2
12сегодня, 19:55
Алеррандро будет получать в ЦСКА 1,1 млн евро в год. Форвард выкупает себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро (Иван Карпов)
22сегодня, 19:51
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл вничью с «Лацио», «Милан» против «Вероны», «Аталанта» и «Кальяри» голов не забили, «Юве» сыграет с «Интером» в воскресенье
34сегодня, 19:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Атлетико» о дерби с «Реалом» в финале Кубка Испании: «Это было бы здорово, но сначала мы должны пройти «Барсу». Это фантастическая команда, и победить ее будет очень сложно»
15 минут назад
Алонсо о 0:0: «Обычно «Бавария» быстро ломает своих соперников, но сегодня этого не было. «Байер» сыграл почти идеально»
529 минут назад
Умер экс-президент «Порту» Пинту да Кошта. Он занимал пост 42 года, при нем клуб выиграл 69 трофеев
239 минут назад
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Ставлю команде 10 баллов из 10, мы 90 минут играли в меньшинстве. Игроки стали гладиаторами»
651 минуту назад
Из-за жалобы Межбри на расизм со стороны игрока «Престона» останавливали матч Чемпионшипа. Экс-хавбек «МЮ» написал после игры: «Я сильный, но никто не должен сталкиваться с такими мерзкими оскорблениями»
5сегодня, 20:17
«Тулуза» – «ПСЖ» – 0:1. Онлайн-трансляция. Руис забил, Сафонов и Хвича играют
32 минуты назадLive
«Бавария» ни разу не попала в створ в матче Бундеслиги во второй раз за время сбора статистики Opta. Первый был в 2008-м
3сегодня, 19:59
Мостовой о возможном уходе Зиньковского из «Спартака»: «Он хороший игрок, но тяжело быть основным. Я много на эту тему говорил еще при постороннем человеке Абаскале»
3сегодня, 19:56
«Милан» – «Верона» – 0:0. Онлайн-трансляция. Феликс, Муса, Хименес и Суслов играют
3сегодня, 19:45Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема забил 4 гола «Аль-Вахде»
11сегодня, 19:32
Рекомендуем