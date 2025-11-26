  • Спортс
Эстевао о голе «Барсе»: «Лучший момент в моей карьере. Надеюсь забить еще много раз»

Эстевао: гол «Барселоне» – лучший момент в моей карьере.

Форвард «Челси» Эстевао высказался о своем голе в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это был поистине идеальный вечер. Я просто благодарен Богу за то, что у меня все получилось. Теперь – только вперед».

О голе

«Для меня все произошло очень быстро, я даже не успел опомниться. Я просто нашел свободное пространство, прорвался и забил. Это был особенный момент в моей карьере, и я надеюсь забить еще много раз.

Это точно самый особенный момент в моей карьере. Надеюсь, буду забивать и дальше еще много лет», – сказал Эстевао.

