Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Ставлю команде 10 баллов из 10, мы 90 минут играли в меньшинстве. Игроки стали гладиаторами»
Матч 24-го тура Ла Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. Мадридцы играли в меньшинстве с 7-й минуты из-за удаления Пабло Барриоса.
«Я ставлю команде 10 баллов из 10. Мы 90 минут играли в меньшинстве, весь матч. У нас было несколько голевых моментов в игре с командой, которая играет очень хорошо.
Ребята преодолели возникшие трудности: сначала мы остались в меньшинстве, затем нам забили гол, из-за которого мы стали уступать в счете. Но у них хватило смелости продолжить борьбу. Я очень доволен работой игроков, это важный шаг.
Команда сыграла очень хорошо. Игроки стали гладиаторами – сначала в матче против «Байера», команды, которая играет хорошо, а теперь в игре против «Сельты» – похожей команды».
О борьбе за чемпионство в Ла Лиге
«Как это обычно и бывает в крупных лигах, мы хорошо соревнуемся, мы идем от матча к матчу, о чем всегда и говорим. Обидно, что сегодня у нас удалили игрока, но я ставлю всем 10 баллов за то, что набрали очко, которое сегодня может казаться незначительным, но завтра может стать решающим», – сказал Симеоне.
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