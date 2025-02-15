Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Ставлю команде 10 баллов из 10, мы 90 минут играли в меньшинстве. Игроки стали гладиаторами»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Сельтой».

Матч 24-го тура Ла Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. Мадридцы играли в меньшинстве с 7-й минуты из-за удаления Пабло Барриоса.

«Я ставлю команде 10 баллов из 10. Мы 90 минут играли в меньшинстве, весь матч. У нас было несколько голевых моментов в игре с командой, которая играет очень хорошо.

Ребята преодолели возникшие трудности: сначала мы остались в меньшинстве, затем нам забили гол, из-за которого мы стали уступать в счете. Но у них хватило смелости продолжить борьбу. Я очень доволен работой игроков, это важный шаг.

Команда сыграла очень хорошо. Игроки стали гладиаторами – сначала в матче против «Байера», команды, которая играет хорошо, а теперь в игре против «Сельты» – похожей команды».

О борьбе за чемпионство в Ла Лиге

«Как это обычно и бывает в крупных лигах, мы хорошо соревнуемся, мы идем от матча к матчу, о чем всегда и говорим. Обидно, что сегодня у нас удалили игрока, но я ставлю всем 10 баллов за то, что набрали очко, которое сегодня может казаться незначительным, но завтра может стать решающим», – сказал Симеоне .