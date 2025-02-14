Армрестлинг. East vs West 16. Лалетин поборется с Морозовым, Ларратт встретится с Квиквинией, Гаспарини против Тодда, другие поединки
Турнир по армрестлингу пройдет 15 февраля в Тбилиси. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин поборется за титул в супертяжелом весе на левых руках против Артема Морозова из Казахстана.
East vs West 16
Тбилиси, Грузия
Начало – 20:00 по московскому времени (15 февраля).
Мужчины
Правая рука
Девон Ларратт (Канада) – Геннадий Квиквиния (Грузия)
Майкл Тодд (США) – Эрмес Гаспарини (Италия)
Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия)
Фрэнк Лампарелли (Италия) – Сергей Калиниченко (Украина)
Бачо Сагинашвили (Грузия) – Брэд Гранди (США)
Стоян Големанов (Болгария) – Васо Дауташвили (Грузия)
Левая рука
Виталий Лалетин (Россия) – Артем Морозов (Казахстан)
Алекс Курдеча (Польша) – Давид Дадикян (Армения)
Олег Петренко (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)
Даниэль Прокопчук (Молдова) – Олег Жох (Украина)
Женщины
Правая рука
Малин Бергстрем (Швеция) – Фиа Райсек (Швеция)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи продолжаются до 5 побед в раундах (в титульных поединках – до 7).
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