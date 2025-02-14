  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Армрестлинг. East vs West 16. Лалетин поборется с Морозовым, Ларратт встретится с Квиквинией, Гаспарини против Тодда, другие поединки
0

Армрестлинг. East vs West 16. Лалетин поборется с Морозовым, Ларратт встретится с Квиквинией, Гаспарини против Тодда, другие поединки

Лалетин, Ларратт, Квиквиния, Гаспарини выступят на East vs West 16 в Тбилиси.

Турнир по армрестлингу пройдет 15 февраля в Тбилиси. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин поборется за титул в супертяжелом весе на левых руках против Артема Морозова из Казахстана.

Армрестлинг

East vs West 16

Тбилиси, Грузия

Начало – 20:00 по московскому времени (15 февраля).

Мужчины

Правая рука

Девон Ларратт (Канада) – Геннадий Квиквиния (Грузия)

Майкл Тодд (США) – Эрмес Гаспарини (Италия)

Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия)

Фрэнк Лампарелли (Италия) – Сергей Калиниченко (Украина)

Бачо Сагинашвили (Грузия) – Брэд Гранди (США)

Стоян Големанов (Болгария) – Васо Дауташвили (Грузия)

Левая рука

Виталий Лалетин (Россия)Артем Морозов (Казахстан)

Алекс Курдеча (Польша) – Давид Дадикян (Армения)

Олег Петренко (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)

Даниэль Прокопчук (Молдова) – Олег Жох (Украина)

Женщины

Правая рука

Малин Бергстрем (Швеция) – Фиа Райсек (Швеция)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи продолжаются до 5 побед в раундах (в титульных поединках – до 7).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
результаты
Армрестлинг
East vs West
Виталий Лалетин
Артем Морозов
Олег Петренко
Алекс Курдеча
Давид Дадикян
Даниэль Прокопчук
Геннадий Квиквиния
Олег Жох
Сергей Калиниченко
Фрэнк Лампарелли
Девон Ларратт
Тодд Хатчингс
Беткили Ониани
Иракли Зиракашвили
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Единоборства в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Тренер сборной России по тхэквондо: «Храмцов взял небольшую паузу. В первой половине года он не будет выступать на международных соревнованиях»
11 февраля, 20:02
Дзюдоист Адамян о бронзе турнира Большого шлема: «Это утешительный приз. Схваткой за медаль доволен, всем остальным – нет»
3 февраля, 12:37
Российский дзюдоист Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже
32 февраля, 19:57
Тхэквондист Храмцов: «Считаю, что президент – это наш лидер, и говорить что-то плохо про своего лидера – это предавать в первую очередь себя»
9828 января, 08:34
Храмцов о недопуске на Олимпиаду-2024: «Это огромная потеря. И сейчас я не буду выступать вообще ни в каком статусе, только если вернется наш флаг»
128 января, 08:23
Тасоев, Адамян и еще пять российских дзюдоистов в феврале выступят на турнире Большого шлема в Париже
27 января, 14:42
Азербайджанский тхэквондист Магомедов: «Попорченная серебряная награда Игр в Париже станет дополнительным стимулом взять в 2028 году в Лос-Анджелесе золото»
27 января, 09:04
Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер планирует выступить на Играх-2028
626 января, 19:24
Чемпионка мира по самбо россиянка Посылкина подозревается в нарушении антидопинговых правил
22 января, 09:33
Глава Федерации дзюдо России об отказе от Олимпиады: «Мы понимали, что задача МОК состоит в том, чтобы Россия участвовала, но не завоевала медалей»
226 декабря 2024, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама
Рекомендуем