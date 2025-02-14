Армрестлинг. East vs West 16. Лалетин поборется с Морозовым, Ларратт встретится с Квиквинией, Гаспарини против Тодда, другие поединки

Лалетин, Ларратт, Квиквиния, Гаспарини выступят на East vs West 16 в Тбилиси.

Турнир по армрестлингу пройдет 15 февраля в Тбилиси. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин поборется за титул в супертяжелом весе на левых руках против Артема Морозова из Казахстана.

Армрестлинг

East vs West 16

Тбилиси, Грузия

Начало – 20:00 по московскому времени (15 февраля).

Мужчины

Правая рука

Девон Ларратт (Канада) – Геннадий Квиквиния (Грузия)

Майкл Тодд (США) – Эрмес Гаспарини (Италия)

Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия)

Фрэнк Лампарелли (Италия) – Сергей Калиниченко (Украина)

Бачо Сагинашвили (Грузия) – Брэд Гранди (США)

Стоян Големанов (Болгария) – Васо Дауташвили (Грузия)

Левая рука

Виталий Лалетин (Россия) – Артем Морозов (Казахстан)

Алекс Курдеча (Польша) – Давид Дадикян (Армения)

Олег Петренко (Украина) – Беткили Ониани (Грузия)

Даниэль Прокопчук (Молдова) – Олег Жох (Украина)

Женщины

Правая рука

Малин Бергстрем (Швеция) – Фиа Райсек (Швеция)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи продолжаются до 5 побед в раундах (в титульных поединках – до 7).