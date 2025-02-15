Эдерсон стал лучшим ассистентом среди вратарей в истории АПЛ. У голкипера «Ман Сити» 6 голевых пасов

Эдерсон установил рекорд чемпионата Англии.

Сегодня голкипер «Манчестер Сити » ассистировал форварду Омару Мармушу на 19-й минуте игры с «Ньюкаслом ».

Бразилец сделал 3-ю голевую передачу в текущем чемпионате Англии. За время выступления в АПЛ у него 6 результативных пасов – это рекордный показатель для вратарей.

До этого вратарь «горожан» делил рекорд с Полом Робинсоном, у которого пять ассистов.

Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь .