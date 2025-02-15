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Эдерсон стал лучшим ассистентом среди вратарей в истории АПЛ. У голкипера «Ман Сити» 6 голевых пасов

Эдерсон установил рекорд чемпионата Англии.

Сегодня голкипер «Манчестер Сити» ассистировал форварду Омару Мармушу на 19-й минуте игры с «Ньюкаслом».

Бразилец сделал 3-ю голевую передачу в текущем чемпионате Англии. За время выступления в АПЛ у него 6 результативных пасов – это рекордный показатель для вратарей.

До этого вратарь «горожан» делил рекорд с Полом Робинсоном, у которого пять ассистов.

Подробно со статистикой Эдерсона можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМанчестер Сити
logoОмар Мармуш
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logoпремьер-лига Англия
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