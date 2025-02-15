«Бавария» 2 раза за матч пробила по воротам «Байера». У команды Алонсо 15 ударов, владение во 2-м тайме – 70% против 30%
«Бавария» нанесла лишь два удара за матч по воротам «Байера».
«Байер» и «Бавария» сыграли вничью 0:0 в игре 22-го тура Бундеслиги.
Команда тренера Венсана Компани ни разу не пробила в створ ворот соперника, а нанесла лишь два удара в сторону ворот, обе попытки – во втором тайме.
Клуб из Леверкузена под руководством Хаби Алонсо нанес 15 ударов по воротам мюнхенцев, из которых три достигли створа ворот.
Статистика владения мячом – 56% против 44% в пользу «Байера». В отдельном втором тайме – 70% против 30% также в пользу команды Алонсо.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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