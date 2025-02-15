«Бавария» 2 раза за матч пробила по воротам «Байера». У команды Алонсо 15 ударов, владение во 2-м тайме – 70% против 30%

«Бавария» нанесла лишь два удара за матч по воротам «Байера».

«Байер » и «Бавария » сыграли вничью 0:0 в игре 22-го тура Бундеслиги.

Команда тренера Венсана Компани ни разу не пробила в створ ворот соперника, а нанесла лишь два удара в сторону ворот, обе попытки – во втором тайме.

Клуб из Леверкузена под руководством Хаби Алонсо нанес 15 ударов по воротам мюнхенцев, из которых три достигли створа ворот.

Статистика владения мячом – 56% против 44% в пользу «Байера». В отдельном втором тайме – 70% против 30% также в пользу команды Алонсо.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария».