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Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье

В Италии пройдут матчи 25-го тура Серии А.

В пятницу «Болонья» на своем поле сыграет с «Торино».

В субботу «Аталанта» примет «Кальяри», «Наполи» встретится на выезде с «Лацио», «Милан» дома проведет встречу с «Вероной».

В воскресенье «Ювентус» и «Интер» сыграют в Турине.

Чемпионат Италии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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