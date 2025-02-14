Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье

В Италии пройдут матчи 25-го тура Серии А.

В пятницу «Болонья » на своем поле сыграет с «Торино ».

В субботу «Аталанта » примет «Кальяри », «Наполи » встретится на выезде с «Лацио», «Милан» дома проведет встречу с «Вероной».

В воскресенье «Ювентус» и «Интер» сыграют в Турине.

Чемпионат Италии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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