Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
В Италии пройдут матчи 25-го тура Серии А.
В пятницу «Болонья» на своем поле сыграет с «Торино».
В субботу «Аталанта» примет «Кальяри», «Наполи» встретится на выезде с «Лацио», «Милан» дома проведет встречу с «Вероной».
В воскресенье «Ювентус» и «Интер» сыграют в Турине.
Чемпионат Италии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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