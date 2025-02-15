Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификацию
Янник Синнер опубликовал заявление по поводу своей трехмесячной дисквалификации.
«Это дело нависало надо мной почти год, и процесс должен был затянуться еще дольше, так как решение планировали принять только в конце года. Я всегда принимал свою ответственность за команду и осознавал, что строгие правила WADA важны для защиты спорта, который я люблю. Поэтому я принял предложение WADA по урегулированию этого вопроса трехмесячным отстранением».
Синнер не сможет выступать в туре до 4 мая. Он пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде, но сможет вернуться к турниру в Риме.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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