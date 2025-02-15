«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Бавария» сыграет в гостях с «Байером» в 22-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги