Беллингему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей, если он оскорбил судью Мунуэру Монтеро
Джуду Беллингему может грозить длительная дисквалификация.
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал английскому хавбеку мадридцев красную карточку после разговора в 1-м тайме.
Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации, если игроку оскорбляет судью, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 игр.
Если речь идет о неуважительном поведении, наказание будет менее строгим.
Экс-судья Бурруль об удалении Беллингема: «Раз прямая красная, значит, за оскорбление рефери»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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