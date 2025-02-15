Беллингему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей, если он оскорбил судью Мунуэру Монтеро

Джуду Беллингему может грозить длительная дисквалификация.

«Реал » сыграл вничью с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал английскому хавбеку мадридцев красную карточку после разговора в 1-м тайме.

Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации, если игроку оскорбляет судью, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 игр.

Если речь идет о неуважительном поведении, наказание будет менее строгим.

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