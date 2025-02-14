Чемпионат мира по биатлону-2025. Спринт. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 40-м, Самуэльссон – 46-м, Йоханнес Бо – 48-м, Жаклен – 50-м, Тарьей Бо – 60-м, Перро – 64-м
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Спринт
Начало – 17:05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
5. Флоран Клод (Бельгия)
12. Дидье Бьона (Италия)
15. Йеспер Нелин (Швеция)
18. Андрей Расторгуев (Латвия)
19. Адам Вацлавик (Чехия)
20. Витеслав Хорниг (Чехия)
22. Филипп Хорн (Германия)
24. Лукас Хофер (Италия)
27. Йоша Буркхальтер (Швейцария)
28. Данило Ритмюллер (Германия)
30. Юстас Штрелов (Германия)
32. Мартин Понсилуома (Швеция)
33. Даниэле Каппеллари (Италия)
34. Кэмпбелл Райт (США)
36. Никлас Хартвег (Швейцария)
38. Кентен Фийон-Майе (Франция)
40. Стурла Лагрейд (Норвегия)
42. Дмитрий Пидручный (Украина)
43.Михал Крчмар (Чехия)
44. Филипп Наврат (Германия)
46. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
48. Йоханнес Бо (Норвегия)
50. Эмильен Жаклен (Франция)
52. Фабьен Клод (Франция)
54. Томмазо Джакомель (Италия)
56. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
57. Фредрик Мюльбахер (Австрия)
58. Яков Фак (Словения)
60. Тарьей Бо (Норвегия)
62. Мартин Ульдал (Норвегия)
64. Эрик Перро (Франция)
66. Вебьорн Сорум (Норвегия)
Полный старт-лист здесь.
Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?
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