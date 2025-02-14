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  • Чемпионат мира по биатлону-2025. Спринт. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 40-м, Самуэльссон – 46-м, Йоханнес Бо – 48-м, Жаклен – 50-м, Тарьей Бо – 60-м, Перро – 64-м
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Чемпионат мира по биатлону-2025. Спринт. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 40-м, Самуэльссон – 46-м, Йоханнес Бо – 48-м, Жаклен – 50-м, Тарьей Бо – 60-м, Перро – 64-м

15 февраля Йоханнес и Тарьей Бо выступят в спринте на чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт

Начало – 17:05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист 

5. Флоран Клод (Бельгия)

12. Дидье Бьона (Италия)

15. Йеспер Нелин (Швеция) 

18. Андрей Расторгуев (Латвия)

19. Адам Вацлавик (Чехия) 

20. Витеслав Хорниг (Чехия) 

22. Филипп Хорн (Германия)

24. Лукас Хофер (Италия) 

27. Йоша Буркхальтер (Швейцария)

28. Данило Ритмюллер (Германия) 

30. Юстас Штрелов (Германия) 

32. Мартин Понсилуома (Швеция) 

33. Даниэле Каппеллари (Италия) 

34. Кэмпбелл Райт (США)

36. Никлас Хартвег (Швейцария) 

38. Кентен Фийон-Майе (Франция)

40. Стурла Лагрейд (Норвегия) 

42. Дмитрий Пидручный (Украина) 

43.Михал Крчмар (Чехия) 

44. Филипп Наврат (Германия)

46. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 

48. Йоханнес Бо (Норвегия) 

50. Эмильен Жаклен (Франция) 

52. Фабьен Клод (Франция) 

54. Томмазо Джакомель (Италия) 

56. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

57. Фредрик Мюльбахер (Австрия) 

58. Яков Фак (Словения) 

60. Тарьей Бо (Норвегия) 

62. Мартин Ульдал (Норвегия) 

64. Эрик Перро (Франция)

66. Вебьорн Сорум (Норвегия) 

Полный старт-лист здесь. 

Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Расторгуев
logoЙеспер Нелин
logoФлоран Клод
logoЛукас Хофер
logoФилипп Хорн
logoМартин Понсилуома
logoЙоша Буркхальтер
logoКентен Фийон-Майе
logoНиклас Хартвег
logoКэмпбелл Райт
logoЛаура Дальмайер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoДмитрий Пидручный
logoМихал Крчмарж
logoСебастьян Самуэльссон
logoФилипп Наврат
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoТоммазо Джакомель
logoЯков Фак
logoЭндре Стремсхайм
logoТарьей Бо
logoЭрик Перро
logoВебьорн Сорум
logoсборная Швеции
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
logoВитеслав Хорниг
logoсборная Чехии
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logoМартин Ульдал
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logoДанило Ритмюллер
logoсборная Франции
logoЮстус Штрелов
logoсборная Украины
logoДаниэле Каппеллари
logoсборная Германии
спринт
logoДидье Бьона
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