«Бавария» опережает «Байер» на 8 очков после 22 туров Бундеслиги. Мюнхенцы сохранили отрыв после очной встречи

«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» после очной встречи.

Команды сыграли вничью в 22-м туре Бундеслиги – 0:0.

Мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Клуб из Леверкузена идет вторым с 47 баллами.

Третье место занимает «Айнтрахт» – он набрал 39 очков после 21 матча и завтра встретится с «Хольштайн Киль». На четвертой строчке расположился «РБ Лейпциг» (37 баллов).