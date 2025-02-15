«Бавария» опережает «Байер» на 8 очков после 22 туров Бундеслиги. Мюнхенцы сохранили отрыв после очной встречи
«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» после очной встречи.
Команды сыграли вничью в 22-м туре Бундеслиги – 0:0.
Мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Клуб из Леверкузена идет вторым с 47 баллами.
Третье место занимает «Айнтрахт» – он набрал 39 очков после 21 матча и завтра встретится с «Хольштайн Киль». На четвертой строчке расположился «РБ Лейпциг» (37 баллов).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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