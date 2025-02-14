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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Амундсен, Валнес, Гульберг, Нисканен, Ангер, Пеллегрино, де Фабиани пробегут классическую «разделку»

15 февраля лыжники выступят в классической «разделке» на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

10 км, классический стиль

Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

15. Оскар Свенссон (Швеция) 

18. Клеман Парисс (Франция) 

19. Юхан Хагстрем (Швеция) 

33. Калле Халварссон (Швеция) 

39. Йенс Бурман (Швеция) 

40. Федерико Пеллегрино (Италия) 

42. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) 

46. Ииво Нисканен (Финляндия) 

48. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 

50. Уго Лапалю (Франция) 

58. Эрик Валнес (Норвегия) 

60. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

62. Гас Шумахер (США) 

64. Пол Гульберг (Норвегия) 

66. Харальд Амундсен (Норвегия) 

68. Эдвин Ангер (Швеция) 

69. Франческо де Фабиани (Италия) 

70. Мика Фермойлен (Австрия) 

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
logoМатч ТВ
logoКалле Халварссон
Оскар Свенссон
Клеман Парисс
logoИиво Нисканен
logoФедерико Пеллегрино
logoЙенс Бурман
logoСимен Хегстад Крюгер
Уго Лапалю
logoПапа римский Франциск
logoЭрик Валнес
logoЙоханнес Клэбо
logoХаральд Амундсен
logoПол Гульберг
logoФранческо де Фабиани
Эдвин Ангер
лыжные гонки
logoсборная США
logoсборная Австрии
logoсборная Финляндии
Андреас Фьюрен Рее
результаты
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
Гас Шумахер
Мика Фермойлен
Юхан Хагстрем
logoсборная Франции
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
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