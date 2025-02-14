Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Амундсен, Валнес, Гульберг, Нисканен, Ангер, Пеллегрино, де Фабиани пробегут классическую «разделку»
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины
10 км, классический стиль
Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
15. Оскар Свенссон (Швеция)
18. Клеман Парисс (Франция)
19. Юхан Хагстрем (Швеция)
33. Калле Халварссон (Швеция)
39. Йенс Бурман (Швеция)
40. Федерико Пеллегрино (Италия)
42. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)
46. Ииво Нисканен (Финляндия)
48. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
50. Уго Лапалю (Франция)
58. Эрик Валнес (Норвегия)
60. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
62. Гас Шумахер (США)
64. Пол Гульберг (Норвегия)
66. Харальд Амундсен (Норвегия)
68. Эдвин Ангер (Швеция)
69. Франческо де Фабиани (Италия)
70. Мика Фермойлен (Австрия)
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
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