Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути регионов. «Крылья Советов» прошли «КАМАЗ» по пенальти

В Кубке России проходят матчи 1/4 финала Пути регионов.

Во вторник «Торпедо» уступило «Балтике» (0:2) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, тульский «Арсенал» прошел «Рубин» (0:0, по пенальти – 3:2).

В среду «Нефтехимик» дома уступил «Ростову» (1:3).

В четверг КАМАЗ дома вылетел от «Крыльев Советов» (1:1, пенальти – 2:4).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
27 ноября 15:00,
КАМАЗ
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 2 - 4
Крылья Советов
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Хубулов
Моторин
Ахметов
Дерюгин
Рахманович
Лепский
Караев
Пен
Перерыв
90’
+4’
Рахманович
Юдинцев   Ратников
84’
81’
Баняц   Хубулов
78’
Чернов
73’
Марин   Рахманович
Абдуллаев   Султонов
67’
Аюкин
66’
Бурко
61’
60’
Божин   Игнатенко
56’
  Баняц
Шамкин   Моторин
56’
Голыбин   Караев
56’
46’
Рассказов   Лысов
46’
Гайч   Ахметов
2тайм
Перерыв
  Шамкин
33’
Голыбин
29’
КАМАЗ
Замерец, Мануйлов, Бурко, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Дерюгин, Юдинцев, Шамкин, Голыбин, Абдуллаев
Запасные: Маругин, Суханов, Караев, Анисимов, Долгополов, Солодухин, Устюгов, Ратников, Семенов, Султонов, Моторин, Защепкин
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Чернов, Евгеньев, Лепский, Рассказов, Баняц, Божин, Витюгов, Печенин, Гайч, Марин
Запасные: Фролов, Сутормин, Рахманович, Лысов, Ахметов, Игнатенко, Савельев, Хубулов
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
26 ноября 17:30,
Нефтехимик
Завершен
1 - 3
Ростов
Матч окончен
89’
Комаров   Аджаса
84’
Лангович   Вахания
Никитин   Михайлов
80’
65’
Сако
Сухомлинов   Магомедов
63’
Бобер   Кучугура
63’
62’
Байрамян   Шамонин
62’
Голенков   Сулейманов
62’
Семенчук   Сако
Ширяев
51’
49’
  Чистяков
Шильцов   Кахидзе
47’
Толстопятов   Кокоев
47’
  Машуков
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Голенков
18’
  Комаров
Нефтехимик
Присяжненко, Валиахметов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Бобер, Сухомлинов, Родин, Шильцов, Никитин, Машуков
Запасные: Мусалов, Кокоев, Михайлов, Кахидзе, Филиповский, Шадринцев, Будылин, Кучугура, Джамилов, Кашинцев, Магомедов, Голубев
1тайм
Ростов:
Одоевский, Чистяков, Мелехин, Игнатов, Лангович, Прохин, Шанталий, Семенчук, Комаров, Голенков, Байрамян
Запасные: Вахания, Колтаков, Шамонин, Роналдо, Ханкич, Ятимов, Жбанов, Аджаса, Сако, Миронов, Щетинин, Сулейманов
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
25 ноября 15:00,
Торпедо
Завершен
0 - 2
Балтика
Матч окончен
80’
Обонин   Степанов
Юшин   Чупаев
79’
Иваньков   Чурилов
78’
Степанов   Роганович
72’
Байтуков   Шевченко
72’
71’
  Оффор
59’
Мендель   Мурид
59’
Йенне   Пряхин
59’
Чивич   Бевеев
Галоян   Шитов
54’
46’
Андраде   Филин
2тайм
Перерыв
Байтуков
25’
19’
  Мендель
Торпедо
Солдатенко, Иваньков, Данилкин, Бородин, Байтуков, Орехов, Москвичев, Галоян, Степанов, Каштанов, Юшин
Запасные: Шевченко, Чупаев, Чурилов, Шитов, Роганович
1тайм
Балтика:
Кукушкин, Обонин, Андраде, Гассама, Манелов, Мендель, Ковач, Чивич, Ковалев, Оффор, Йенне
Запасные: Филин, Мурид, Степанов, Бевеев, Пряхин
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
25 ноября 17:30,
Арсенал Тула
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 3 - 2
Рубин
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Кузяев
Мирзов
Арройо
Пенчиков
Вуячич
Калмыков
Безруков
Большаков
Пен
Перерыв
Цараев   Алинви
90’
+2’
Ботака-Иобома   Кармаев
88’
85’
Ходжа   Васильев
Аванесян
77’
Горбунов   Липовой
71’
Максимов   Калмыков
70’
Раздорских   Аванесян
70’
70’
Кабутов   Рожков
62’
Шабанхаджай   Безруков
62’
Апшацев   Иванов
2тайм
Перерыв
32’
Кузяев
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Раздорских, Цараев, Брнович, Мирзов, Максимов, Горбунов
Запасные: Цулая, Бердников, Богданец, Исаенко, Липовой, Калмыков, Обрывков, Аванесян, Кармаев, Алинви, Сергеев, Азявин
1тайм
Рубин:
Нигматуллин, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Апшацев, Ходжа, Кабутов, Сиве, Шабанхаджай, Кузяев
Запасные: Безруков, Зотов, Чумич, Иванов, Йочич, Ежов, Ставер, Нижегородов, Рожков, Васильев, Мукба
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
