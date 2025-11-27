Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути регионов. «Крылья Советов» прошли «КАМАЗ» по пенальти

В Кубке России проходят матчи 1/4 финала Пути регионов.
Во вторник «Торпедо» уступило «Балтике» (0:2) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, тульский «Арсенал» прошел «Рубин» (0:0, по пенальти – 3:2).
В среду «Нефтехимик» дома уступил «Ростову» (1:3).
В четверг КАМАЗ дома вылетел от «Крыльев Советов» (1:1, пенальти – 2:4).
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала
Матч окончен
КАМАЗ
Замерец, Мануйлов, Бурко, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Дерюгин, Юдинцев, Шамкин, Голыбин, Абдуллаев
Запасные: Маругин, Суханов, Караев, Анисимов, Долгополов, Солодухин, Устюгов, Ратников, Семенов, Султонов, Моторин, Защепкин
Крылья Советов:
Кокарев, Чернов, Евгеньев, Лепский, Рассказов, Баняц, Божин, Витюгов, Печенин, Гайч, Марин
Запасные: Фролов, Сутормин, Рахманович, Лысов, Ахметов, Игнатенко, Савельев, Хубулов
Нефтехимик
Присяжненко, Валиахметов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Бобер, Сухомлинов, Родин, Шильцов, Никитин, Машуков
Запасные: Мусалов, Кокоев, Михайлов, Кахидзе, Филиповский, Шадринцев, Будылин, Кучугура, Джамилов, Кашинцев, Магомедов, Голубев
Ростов:
Одоевский, Чистяков, Мелехин, Игнатов, Лангович, Прохин, Шанталий, Семенчук, Комаров, Голенков, Байрамян
Запасные: Вахания, Колтаков, Шамонин, Роналдо, Ханкич, Ятимов, Жбанов, Аджаса, Сако, Миронов, Щетинин, Сулейманов
Торпедо
Солдатенко, Иваньков, Данилкин, Бородин, Байтуков, Орехов, Москвичев, Галоян, Степанов, Каштанов, Юшин
Запасные: Шевченко, Чупаев, Чурилов, Шитов, Роганович
Балтика:
Кукушкин, Обонин, Андраде, Гассама, Манелов, Мендель, Ковач, Чивич, Ковалев, Оффор, Йенне
Запасные: Филин, Мурид, Степанов, Бевеев, Пряхин
Матч окончен
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Раздорских, Цараев, Брнович, Мирзов, Максимов, Горбунов
Запасные: Цулая, Бердников, Богданец, Исаенко, Липовой, Калмыков, Обрывков, Аванесян, Кармаев, Алинви, Сергеев, Азявин
Рубин:
Нигматуллин, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Апшацев, Ходжа, Кабутов, Сиве, Шабанхаджай, Кузяев
Запасные: Безруков, Зотов, Чумич, Иванов, Йочич, Ежов, Ставер, Нижегородов, Рожков, Васильев, Мукба
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
