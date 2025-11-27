Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути регионов. «Крылья Советов» прошли «КАМАЗ» по пенальти

В Кубке России проходят матчи 1/4 финала Пути регионов.

Во вторник «Торпедо » уступило «Балтике» (0:2) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, тульский «Арсенал » прошел «Рубин » (0:0, по пенальти – 3:2).

В среду «Нефтехимик» дома уступил «Ростову » (1:3).

В четверг КАМАЗ дома вылетел от «Крыльев Советов » (1:1, пенальти – 2:4).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

