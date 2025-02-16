Тайлер Хирро победил в конкурсе трехочковых бросков

Тайлер Хирро выиграл турнир снайперов.

Защитник «Голден Стэйт » Бадди Хилд стал лучшим на первом этапе соревнования, повторив рекордный результат – 31 очко.

В следующий этап также прошли Дариус Гарлэнд («Кливленд », 24 очка) и Тайлер Хирро («Майами », 19).

Чемпион двух предыдущих конкурсов Дэмиан Лиллард («Милуоки») показал 5-й результат (16) и выбыл в первом раунде.

Исход финала решило противостояние Хирро (24) и Хилда (23).