Тайлер Хирро победил в конкурсе трехочковых бросков
Тайлер Хирро выиграл турнир снайперов.
Защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд стал лучшим на первом этапе соревнования, повторив рекордный результат – 31 очко.
В следующий этап также прошли Дариус Гарлэнд («Кливленд», 24 очка) и Тайлер Хирро («Майами», 19).
Чемпион двух предыдущих конкурсов Дэмиан Лиллард («Милуоки») показал 5-й результат (16) и выбыл в первом раунде.
Исход финала решило противостояние Хирро (24) и Хилда (23).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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