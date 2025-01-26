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  • «Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости
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«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости

1. В 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» (3:1): узбек Хусанов привез гол на 3-й минуте дебютного матча, следом схватил желтую карточку; победный гол забил Холанд с паса вратаря Эдерсона – норвежец воспользовался очередной ошибкой голкипера «синих» Санчеса.

«Ливерпуль» на своем поле крупно обыграл «Ипсвич» (4:1), Салах забил 176-й гол в Премьер-лиге, обошел Анри и ворвался в топ-7 лучших бомбардиров в истории. «Арсенал» в гостях дожал «Вулверхэмптон» (1:0) в матче, где было два удаления.

2. СКА обыграл «Салават Юлаев» (Ротенберг принес будильник журналисту), «Спартак» победил «Локомотив», «Металлург» уступил «Амуру», «Торпедо» потерпело поражение от «Динамо» и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

3. В 21-м туре Ла Лиги «Атлетико» дома поделил очки с «Вильярреалом» (1:1), «Реал» на выезде разгромил «Вальядолид» (3:0) благодаря первому хет-трику Мбаппе и оторвался от второго места на 4 очка.

4. Американка Мэдисон Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», победив Арину Соболенко в финале Australian Open.

5. В 22-м туре Серии А «Наполи» дома одержал волевую победу над «Ювентусом» (2:1), туринцам не помог даже гол Коло-Муани в дебютной игре. «Аталанта» обыграла «Комо» (2:1).

6. Франция выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Антхольце, француженка Лу Жанмонно победила в гонке преследования. Даниил Серохвостов победил в спринте на Кубке России в Демино, у женщин выиграла Кристина Резцова.

7. НХЛ. «Калгари» обыграл «Миннесоту» (5:4), Кузьменко прорвало – 2+1 и звание первой звезды матча, Капризов набрал 1-е очко после травмы. «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), Марченко забил в овертайме – 20-й гол в сезоне. «Даллас» справился с «Сент-Луисом» (2:0), у Дадонова 1+1. «Айлендерс» одолели «Каролину» (3:2 ОТ), Романов забил 1-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь

8. В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» была сильнее «Фрайбурга» (2:1), «Байер» не выиграл у «РБ Лейпциг» (2:2), «Боруссия» Дортмунд разделила очки с «Вердером» (2:2), играя в меньшинстве с 21-й минуты.

9. Александр Большунов победил в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Ижевске, у женщин выиграла Наталья Терентьева. Норвежец Йоханнес Клэбо победил в спринте свободным стилем на Кубке мира в Энгадине, у женщин выиграла шведка Йонна Сундлинг.

10. НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, «Кливленд» уступил «Хьюстону», «Голден Стэйт» проиграли «Лейкерс» и другие результаты

11. Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза решением большинства судей и защитил пояс Bellator в легком весе, Вадим Немков победил Тимоти Джонсона удушающим в первом раунде и другие результаты боев в PFL Champions Series.

12. Трансферы. «МЮ» отдал Антони «Бетису» в аренду до конца сезона. Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в «Барселоне». «МЮ» и «Челси» рассматривают сделку по обмену Гарначо на Нкунку.

Экс-игрок ЦСКА Давила заплатил 3,1 млн евро «Херенвену» за Эджуке, чтобы с армейцев сняли трансферный бан – чилиец был должен москвичам. Хлусевич, получающий 1,4 млн евро в год, не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо».

13. В 19-м туре Лиги 1 «Монако» благодаря голу Александра Головина дома обыграл «Ренн» (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова оступился в игре с «Реймсом» (1:1), хотя Кварацехлия сделал результативный пас в дебюте за парижан.

14. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской победил на соревнованиях по фигурному катанию Московской области по 1-му спортивному разряду. Александр был единственным участником.

15. Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное Ириной Винер.

Цитаты дня:

Ротенберг о СКА: «Тренеров пока не травмировали. Пару раз шайба в голову летела, Шафранов спиной ко льду был – я успел его, как в окопе, толкнуть, чтобы пуля не попала. Так и работаем»

Владимир Пономарев: «У многих футбольных ветеранов очень скромные пенсии. РФС нужно сделать фонд отчисления из зарплат действующих футболистов. Но кто будет платить?»

Саша Хмелевски: «Россия – это мегасуперстрана, которая всегда несет хорошее в этот мир. Русский хоккей – очень сильный, сборная должна выступать на всех уровнях»

Татьяна Тарасова: «Россия – спортивная страна, это известно всем. Спортивная столица страны – Москва»

Джокович выложил МРТ левого бедра: «Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам»

Хабиб Нурмагомедов: «Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине»

Гвардиола о Хусанове: «Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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