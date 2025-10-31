Батраков – лучший игрок «Локомотива» в октябре

Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива » по итогам октября.

Второе место в голосовании болельщиков занял форвард Дмитрий Воробьев , третий – хавбек Дмитрий Баринов .

В октябре Батраков поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, отметившись голами в дерби с «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ .