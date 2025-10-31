Батраков – лучший игрок «Локомотива» в октябре
Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам октября.
Второе место в голосовании болельщиков занял форвард Дмитрий Воробьев, третий – хавбек Дмитрий Баринов.
В октябре Батраков поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, отметившись голами в дерби с «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2149 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
