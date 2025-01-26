Романов забил 1-й гол в сезоне НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Каролиной». У него 1+1, 4 броска, 4 хита и «+2» за рекордные в сезоне 26:41

Александр Романов забил 1-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

У 25-летнего россиянина 12 (1+11) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Романов провел на льду 26 минут 41 секунду (0:44 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, полезность «+2») - максимальное время в сезоне. Клуб с Лонг-Айленда провел почти весь матч с 5 защитниками из-за травмы Райана Пулока.

В активе Александра 4 броска в створ, 4 силовых приема и 1 блок.