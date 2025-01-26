Романов забил 1-й гол в сезоне НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Каролиной». У него 1+1, 4 броска, 4 хита и «+2» за рекордные в сезоне 26:41
Александр Романов забил 1-й гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Айлендерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.
У 25-летнего россиянина 12 (1+11) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Романов провел на льду 26 минут 41 секунду (0:44 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, полезность «+2») - максимальное время в сезоне. Клуб с Лонг-Айленда провел почти весь матч с 5 защитниками из-за травмы Райана Пулока.
В активе Александра 4 броска в створ, 4 силовых приема и 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем