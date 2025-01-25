«Атлетико» не выиграл у «Вильярреала» – 1:1. У команды Симеоне поражение и ничья в 3 последних играх после 15 побед
«Атлетико» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в 21-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 29-й форвард гостей Жерар Морено с пенальти открыл счет. На 58-й хавбек Самуэл Лино сравнял счет.
Команда Диего Симеоне ранее проиграла «Леганесу» (0:1) и победила «Байер» (2:1). До трех последних матчей мадридцы одержали 15 побед подряд – это рекорд клуба.
«Атлетико» набрал 45 очков и занимает второе место. У «Реала» 46 баллов и игра в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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