Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье

«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» в 21-м туре Ла Лиги (1:1).

В субботу «Атлетико» на своем поле сыграет с «Вильярреалом», «Реал» на выезде встретится с «Вальядолидом».

В воскресенье «Барселона» проведет матч дома против «Валенсии».

Тур завершится в понедельник матчем «Алавес» – «Сельта».

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21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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