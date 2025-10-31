  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к «Зениту» я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле»
5

«Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к «Зениту» я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле»

Дмитрий Пятибратов: против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя ущербно.

Дмитрий Пятибратов вспомнил, как мотивировал футболистов «Факела» на матчи с «Зенитом».

– Когда вы тренировали «Факел», какими идеями и фразами вы мотивировали своих игроков? Например, перед матчами с «Зенитом», за который играют Вендел, Глушенков и Педро.

– Это всегда разные фразы. Надо смотреть, какое состояние и настроение. Надо задеть их самолюбие: «Ну чем вы хуже? Вы должны показать, что вы на равных. Родители, жены, дети смотрят ваши матчи». Игроков это мотивировало.

Часто говорил, что есть победители и побежденные. Или говорил: «Вы можете войти в историю, стать успешными». Где-то голосом нужно поиграть, где-то промолчать, чтобы они в спокойствии побыли. 

Футболисты чувствуют себя немножко ущербно, когда против них выходят Малком и долларовые миллионеры. Это называется «почувствуйте разницу».

При подготовке к «Зениту» я старался показывать не самый крутой видеоматериал, иначе футболисты начинают бояться. Ты понимаешь, что на каждой позиции у них преимущество: они атлеты, лучше играют.

Как мотивировать? Ты можешь их обмануть, но футболисты тоже не дураки. Вон, Луис Энрике вообще мяч не теряет.

Я говорил: «Когда вы идете в стык, помните: они богатые и знаменитые люди. Они побоятся ногу вставлять в стык, потому что вы можете нанести им травму, а вы бесстрашные, вам нечего терять».

Мы могли побеждать за счет характера, желания, организации игры.

«Ваше место в «Зените»: проявите себя и докажите это. Вы сможете!» – такие формулировки могут работать.

Или я говорил: «Вы ничего не теряете! Будьте мужчинами! Будьте смелыми! Вы сможете приобрести то, что не купишь за деньги, – уважение!» – вспомнил экс-тренер «Факела».

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2149 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoДмитрий Пятибратов
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoФакел
logoПедро дос Сантос
logoЛуис Энрике Андре
logoМалком
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
8 минут назад
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
29 минут назад
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
34 минуты назад
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
52 минуты назад
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
59 минут назад
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
сегодня, 20:49
Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
сегодня, 20:41
Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
сегодня, 20:32
Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в «Нант». Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»
сегодня, 20:15
Тренер «Пари НН» Шпилевский о критике Быстрова: «Пусть Володя потренирует там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать»
сегодня, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
12 минут назад
Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
26 минут назад
Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»
29 минут назад
Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Аугсбургом» в гостях – 1:0
31 минуту назад
34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
43 минуты назад
Челестини об Акинфееве в заявке ЦСКА: «Он хочет быть на скамейке, но не может играть, его беспокоит боль. Игорь хочет все время быть с нами»
сегодня, 20:48
Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград – это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»
сегодня, 20:12
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
сегодня, 06:25
Батраков – лучший игрок «Локомотива» в октябре
сегодня, 19:58
«Крыховяк просто трус по натуре и боится выставить свой голос, чтобы не попасть под жернова политических гонений». Кавазашвили о решении хавбека не благодарить «Локо» и «Краснодар»
сегодня, 19:57