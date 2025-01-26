Гвардиола о Хусанове: «Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»

Пеп Гвардиола рассказал, как будет общаться с Абдукодиром Хусановым.

20-летний защитник дебютировал за «Манчестер Сити» в матче против «Челси» (3:1). За первые четыре минуты он допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

Главному тренеру «горожан» задали вопрос о том, не хотел ли он заменить Хусанова после 5-й минуты.

«Ну, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним...» – сказал Гвардиола.

Гвардиола о результативной ошибке Хусанова на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: «Он не говорит по-английски, провел 1-2 тренировки. Он очень молод, еще научится. Ошибиться может любой»