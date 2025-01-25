«МЮ» и «Челси» рассматривают сделку по обмену Гарначо на Нкунку

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут обменяться игроками.

По данным Флориана Плеттенберга, клубы рассматривают возможность обмена Алехандро Гарначо на Кристофера Нкунку .

Окончательного решения по этому вопросу нет, но идея обмена уже обсуждалась.