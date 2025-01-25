«МЮ» и «Челси» рассматривают сделку по обмену Гарначо на Нкунку
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут обменяться игроками.
По данным Флориана Плеттенберга, клубы рассматривают возможность обмена Алехандро Гарначо на Кристофера Нкунку.
Окончательного решения по этому вопросу нет, но идея обмена уже обсуждалась.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем