Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в «Нант». Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»

Сергей Ташуев рассказал, что агенты приглашали его тренировать «Нант ».

– Вы как тренер хотели бы поработать в Европе?

– Мне кажется, я туда уже не успеваю. Европа сейчас закрыта, кто нас туда пригласит? Раньше были амбиции, разные намерения.

Лет девять назад был «Нант» из Франции, мне звонили агенты, приглашали туда устроиться. Но это все слова. Был разговор о намерениях.

Но тогда президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. В итоге пришел Сержиу Консейсау , который поднял команду, – сказал Ташуев.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае.