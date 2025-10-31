24

«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым

После успешных выступления за «Балтику» в начале сезона и дебюта в сборной России Мингиян Бевеев привлек внимание топ-клубов РПЛ.

По данным Metaratings.ru, в числе претендентов на Бевеева – «Локомотив». Однако пока официальных предложений по нему в «Балтику» не поступало.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев до начала сезона договорился с руководством о том, что удержание большинства ведущих игроков будет для клуба приоритетом. Вместе с тем, при наличии достойных предложений, клуб может рассмотреть вариант ухода игроков только старше 25 лет.

Бевееву 29 лет. В этом сезоне на его счету 13 матчей и один гол.

