«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым
После успешных выступления за «Балтику» в начале сезона и дебюта в сборной России Мингиян Бевеев привлек внимание топ-клубов РПЛ.
По данным Metaratings.ru, в числе претендентов на Бевеева – «Локомотив». Однако пока официальных предложений по нему в «Балтику» не поступало.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев до начала сезона договорился с руководством о том, что удержание большинства ведущих игроков будет для клуба приоритетом. Вместе с тем, при наличии достойных предложений, клуб может рассмотреть вариант ухода игроков только старше 25 лет.
Бевееву 29 лет. В этом сезоне на его счету 13 матчей и один гол.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1695 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости