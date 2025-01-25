❄️ Кубок России. Серохвостов победил в спринте, Латыпов – 2-й, Цветков – 3-й

Даниил Серохвостов победил в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России 5-й этап Демино Спринт, мужчины 1. Даниил Серохвостов – 23.06,0 (2) 2. Эдуард Латыпов – 5,0 (1) 3. Максим Цветков – 33,0 (0) 4. Ильназ Мухамедзянов – 34,5 (1) 5. Антон Бабиков – 34,9 (1) 6. Иван Колотов – 44,8 (1) 7. Кирилл Бажин – 47,7 (0) 8. Евгений Сидоров – 49,6 (1) 9. Александр Логинов – 57,3 (2) 10. Роман Еремин – 57,8 (1) 11. Михаил Бурундуков – 1.01,0 (0) 12. Роман Сурнев – 1.02,1 (1) 13. Евгений Емерхонов – 1.09,1 (1) 14. Дмитрий Иванов – 1.14,4 (1) 15. Рустам Каюмов – 1.15,3 (2) Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино