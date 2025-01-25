❄️ Кубок России. Серохвостов победил в спринте, Латыпов – 2-й, Цветков – 3-й
Даниил Серохвостов победил в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.
5-й этап
Демино
Спринт, мужчины
1. Даниил Серохвостов – 23.06,0 (2)
2. Эдуард Латыпов – 5,0 (1)
3. Максим Цветков – 33,0 (0)
4. Ильназ Мухамедзянов – 34,5 (1)
5. Антон Бабиков – 34,9 (1)
6. Иван Колотов – 44,8 (1)
7. Кирилл Бажин – 47,7 (0)
8. Евгений Сидоров – 49,6 (1)
9. Александр Логинов – 57,3 (2)
10. Роман Еремин – 57,8 (1)
11. Михаил Бурундуков – 1.01,0 (0)
12. Роман Сурнев – 1.02,1 (1)
13. Евгений Емерхонов – 1.09,1 (1)
14. Дмитрий Иванов – 1.14,4 (1)
15. Рустам Каюмов – 1.15,3 (2)
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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