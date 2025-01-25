Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Комо», «Ювентус» против «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье

«Торино» победил «Кальяри» в 22-м туре Серии А (2:0).

В субботу «Наполи» на своем поле сыграет с «Ювентусом».

В воскресенье «Милан» проведет матч дома против «Пармы», «Интер» на выезде встретится с «Лечче».

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22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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