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Глава Федерации гимнастики России Белозеров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное Ириной Винер

В Федерации гимнастики России отменили решение, подписанное Ириной Винер.

Как сообщает Sport24, 20 января появилось информационное письмо за подписью Винер (главного тренера по художественной гимнастике, председателя тренерского совета) и Виктории Аникиной (председателя Всероссийской коллегии судей). Там описываются изменения в правилах для российских гимнасток.

Отмечается, что президент ФГР Олег Белозеров отменил исполнение данного письма.

«Уважаемые коллеги, информирую вас, что письмо от 20 января, подписанное И. А. Винер и В. Е. Аникиной касательно оценок трудностей элементов, было подготовлено и разослано с грубыми нарушениями установленного в ФГР порядка принятия решений и взаимодействия с региональными федерациями, поэтому не подлежит исполнению.

Напоминаю, что включенные в ЕКП соревнования проводятся и оцениваются в строгом соответствии с правилами, утвержденными Приказом Минспорта РФ от 25.12.2024 г. № 1330. В случае согласования изменений по затронутым вопросам ФГР направит всем официальное уведомление», – говорится в обращении Белозерова.

Сообщалось, что согласно письму за подписью Винер, базовая ценность элемента «Циркуль назад» будет составлять 0,40 балла. При этом каждый поворот в серии должен оцениваться отдельно, как одна «трудность поворота», а трудности вращения должны сочетаться с минимум одним техническим элементом предмета.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Олег Белозеров
Федерация гимнастики России
logoИрина Винер
Министерство спорта России
художественная гимнастика
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