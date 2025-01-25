«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 1:0. Калафьори забил на 74-й, Льюис-Скелли и Жоао Гомес были удалены
«Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 43-й минуте прямую красную карточку получил 18-летний футболист гостей Майлз Льюис-Скелли. На 70-й вторую желтую карточку получил игрок хозяев Жоао Гомес.
На 74-й счет открыл защитник лондонцев Риккардо Калафьори.
«Арсенал» набрал 47 очков и остается вторым, отставая от «Ливерпуля!» на 6 баллов и проведя на матч больше.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем