«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 1:0. Калафьори забил на 74-й, Льюис-Скелли и Жоао Гомес были удалены

«Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» (1:0) в 23-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте прямую красную карточку получил 18-летний футболист гостей Майлз Льюис-Скелли . На 70-й вторую желтую карточку получил игрок хозяев Жоао Гомес .

На 74-й счет открыл защитник лондонцев Риккардо Калафьори .

«Арсенал » набрал 47 очков и остается вторым, отставая от «Ливерпуля!» на 6 баллов и проведя на матч больше.

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