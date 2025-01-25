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❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева выиграла коньковый спринт, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я

Наталья Терентьева победила в коньковом спринте на Кубке России в Ижевске.

Гонка пройдет 25 января.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Ижевск

Спринт, женщины, свободный стиль

Финал 

1. Наталья Терентьева – 4.31,47

2. Алена Баранова – 0,42

3. Анастасия Фалеева – 0,55

4. Евгения Крупицкая – 0,70

5. Татьяна Сорина – 0,85

6. Дарья Непряева – 25,35

1/2 финала 

1-й забег 

1. Анастасия Фалеева – 4.26,97

2. Наталья Терентьева – 0,55

3. Татьяна Сорина – 0,73

4. Дарья Непряева – 0,92

5. Елизавета Шалабода – 1,27

6. Елизавета Маслакова – 2,13

2-й забег 

1. Алена Баранова – 4.40,10

2. Евгения Крупицкая – 0,22

3. Ольга Сергеева – 0,28

4. Алиса Жамбалова – 0,58

5. Анастасия Доценко – 0,95

6. Екатерина Смирнова – 1,66 

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
спринт (жен)
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Арина Каличева
Анастасия Доценко
Екатерина Смирнова
logoАлена Баранова
logoЛилия Васильева
Елизавета Маслакова
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАнастасия Фалеева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЕвгения Крупицкая
logoДарья Непряева
logoАлиса Жамбалова
logoЕлизавета Шалабода
logoХристина Мацокина
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
Ольга Сергеева
Анна Хоботова
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