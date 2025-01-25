❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева выиграла коньковый спринт, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я
Наталья Терентьева победила в коньковом спринте на Кубке России в Ижевске.
Гонка пройдет 25 января.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Ижевск
Спринт, женщины, свободный стиль
Финал
1. Наталья Терентьева – 4.31,47
2. Алена Баранова – 0,42
3. Анастасия Фалеева – 0,55
4. Евгения Крупицкая – 0,70
5. Татьяна Сорина – 0,85
6. Дарья Непряева – 25,35
1/2 финала
1-й забег
1. Анастасия Фалеева – 4.26,97
2. Наталья Терентьева – 0,55
3. Татьяна Сорина – 0,73
4. Дарья Непряева – 0,92
5. Елизавета Шалабода – 1,27
6. Елизавета Маслакова – 2,13
2-й забег
1. Алена Баранова – 4.40,10
2. Евгения Крупицкая – 0,22
3. Ольга Сергеева – 0,28
4. Алиса Жамбалова – 0,58
5. Анастасия Доценко – 0,95
6. Екатерина Смирнова – 1,66
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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