❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьева выиграла коньковый спринт, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я

Наталья Терентьева победила в коньковом спринте на Кубке России в Ижевске.

Гонка пройдет 25 января. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Ижевск Спринт, женщины, свободный стиль Финал 1. Наталья Терентьева – 4.31,47 2. Алена Баранова – 0,42 3. Анастасия Фалеева – 0,55 4. Евгения Крупицкая – 0,70 5. Татьяна Сорина – 0,85 6. Дарья Непряева – 25,35 1/2 финала 1-й забег 1. Анастасия Фалеева – 4.26,97 2. Наталья Терентьева – 0,55 3. Татьяна Сорина – 0,73 4. Дарья Непряева – 0,92 5. Елизавета Шалабода – 1,27 6. Елизавета Маслакова – 2,13 2-й забег 1. Алена Баранова – 4.40,10 2. Евгения Крупицкая – 0,22 3. Ольга Сергеева – 0,28 4. Алиса Жамбалова – 0,58 5. Анастасия Доценко – 0,95 6. Екатерина Смирнова – 1,66 Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске